日报述评：安倍拟搞“双投票”为修宪闯关

《日本经济新闻》1月31日刊发题为《安倍为何急于修宪？》的文章称，本届国会对修宪的讨论达到何种程度，直接左右着安倍首相能否实现其所宣称的2020年实施新宪法。
“双投票”或致大混乱
文章称，围绕修改宪法，自民党正紧锣密鼓地应对。自民党准备在3月党大会之前制订自己的修宪方案。自民党急于修宪的背后，有着怎样的战略考虑？如果安倍晋三首相赢得9月的自民党总裁选举，其任期将延续至2021年。他采取的是“两步走”战略，按照自己提出的2020年施行新宪法的目标倒着推，先于2018年寻求在国会发起议案，如果不顺利则2019年再次实施。
文章称，安倍首相反复强调讨论修宪的事情交由自民党来做，但首相官邸控制修宪日程已是公开的事实。安倍首相等人此前考虑的是，在2019年夏天参议院选举时一并实施修宪公投，即“双投票”。因为比起单独实施只以修宪对错为焦点的全民公投，“双投票”会产生更好的集票效应。
但是，2019年大事连连，包括天皇陛下退位及改年号、参议院选举、二十国集团（G20）峰会等等。日本国会内部越来越多的人认为，日本的首次全民公投不应在如此紧迫的日程中实施。
文章称，也有人指出了“双投票”的制度性难题。比起限制参议院选举活动的《公职选举法》，《国民投票法》对全民公投的限制较宽松。
比如，在参议院选举公示后的选举期间，《公职选举法》不允许登门拜票，也限制散发海报等。而如果宣称是基于《国民投票法》的国民投票活动，就可以登门拜票和散发海报。难得一见的全民公投可能会陷入大混乱。
不过，首相官邸应该已经在某种程度上预料到了这些政治日程和全民公投的制度性课题等，但毕竟那样做的好处远大于坏处。将日程提前还有别的原因。那就是舆论对修宪的慎重态度比预想得严重。日本经济新闻社1月的民调显示，对于安倍首相提出的“维持宪法第九条第二款，加入自卫队存在的内容”这一方案，有47%的人赞成，占比最多。尽管如此，仍没有达到50%。日本广播协会（NHK）同月的调查显示，38%的人认为“没必要修改第九条”。公明党主张“在参议院选举之前，应把赢得参议院选举作为第一要务”。政府高官担心地说，“这样一来，公投可能要推迟至参议院选举之后”。
“连环计”意在两步走
文章称，首相官邸考虑趁着参议院选举一起实施修宪公投，原本就是因为其认定不能在参议院选举之后实施。在国会发起议案需要执政党和修宪势力在众参两院占到三分之二以上议席。如果自民党在参议院选举中议席数减少，可能会导致赞成票达不到三分之二。
然而，如果瞄准“双投票”推动进程，可能会因为谨慎的舆论和公明党的反对而一拖再拖，最后导致修宪本身无法实现。“双投票”思路虽然已经纳入视野，但还有一个战略是在更早进行公投。这两者构成了“两步走”战略。
具体来说，方案A是在参议院选举前的2019年年初之前实施全民公投。如果舆论热炒起来，出现在野党也不得不讨论修宪的情况，就顺势在国会发起修宪议案，实施全民公投。
如果修宪未能获得足够多的理解，再寻求趁着参议院选举在国会发起议案，实施全民公投。如果按照“连环计”来准备，现在正式展开讨论并没有什么坏处。
文章称，在国会发起修宪议案后，60天以后至180天以内可以实施全民公投。所以，要想在2019年初之前实施，最迟需要在今年秋季召开临时国会，发起修宪议案。安倍首相和对修宪比较积极的议员们认为，秋季的临时国会是修宪的紧要关头，所以从本届国会就开始制造氛围。自民党谋求在3月党大会前制订自己的修宪方案就是这个原因。
文章称，在2017年10月的众议院选举中，安倍首相打破了外界对2018年下半年解散众议院实施选举的预期，提前一年实施才取得了压倒性胜利。全民公投与解散众议院不同，不能仅凭首相的决定来选择时间。本届国会对修宪的讨论达到何种程度，直接左右着安倍首相能否实现其所宣称的2020年实施新宪法。
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