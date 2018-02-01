埃克森美孚加大在美投资 未来5年将投资超500亿美元

外媒称，埃克森美孚公司1月29日宣布，未来5年计划在美国投资500多亿美元。
据埃菲社纽约1月29日报道，该公司首席执行官达伦·伍兹表示，作出这一决定最主要的原因之一是去年12月美国颁布的税改法案。
伍兹表示：“美国最近发生的企业税率的变化，加上更灵活的监管措施，为未来的资本投资创造了环境，这将会增强埃克森美孚在世界范围内的竞争力。”
伍兹没有提供关于这些投资的更多细节，也没有阐明这个数字是否包括已经宣传过的项目。
美国这家最大的石油公司加入了近期宣布投资美国的公司行列。这些公司称，投资是因为获得了减税。
伍兹称，税改意味着“在美国数不胜数的产业中将出现更多的工作岗位。此外，还意味着经济扩张”。
伍兹表示，埃克森美孚将投资数十亿美元用以提高得克萨斯州和新墨西哥州的石油产量。此外，公司还将扩大现有项目规模，改善基础设施，并修建新的厂房。
伍兹说：“这将会创造数千个就业岗位，巩固美国经济，并提升能源安全性。”
伍兹提到，这些投资将纳入该公司正在墨西哥湾海岸发展的项目。
伍兹说：“对我们的股东而言，这些是高质量投资，而税改则会让这些投资变得更优质。”
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