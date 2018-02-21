印拟建首条“超级环”运营轨道 或因征地拖延工期

印度总理莫迪与维珍集团首席执行官理查德·布兰森日前宣布，印度马哈拉施特拉邦与“维珍超级环一号”公司合作，计划三年内在印度建成一条超级环铁路。
据报道，这条超级环线路将从孟买港口出发，经孟买机场抵达浦那，全程150公里，乘客有望在25分钟内走完全程，比乘坐火车或汽车节省三个多小时的时间。初步估计这条线路每年可以承载1.5亿人次的旅客以及大量货物，从而缓解交通拥堵，并大幅削减孟买港和浦那之间的货运时间。纯电力运行的超级环系统还将在30年内减少86000吨的温室气体排放。
报道称，如果项目能通过为期6个月的可行性研究，预计将在三年内建成运营示范轨道。不过印度时代网站上个月援引一名印度官员的话说，这一项目未必会一帆风顺。超级环需要尽量保持直线行驶，这就对征地提出了很高的要求，在印度，征地是一件非常困难的事情，而且繁琐的审批程序很可能会严重拖延工期，造成各项成本上涨。
“超级环”，也称“超级高铁”，最初由美国企业家埃隆·马斯克在2013年提出。基本技术构想是通过让磁悬浮列车在低压的管道中运行，最大限度减少阻力，提高速度。按照设想，“超级环”的最高时速可达到1200公里以上。目前美国有多家公司都在进行类似项目的研发，但距离项目正式落地都还有一定距离。“维珍超级环一号”公司在去年12月最新一次测试中，刚刚将试验车的速度提高到了每小时387公里
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