印度夫妇新婚礼物收爆炸包裹 新郎惨死新娘重伤

当时时间23日下午，印度奥里萨邦一对新婚夫妇收到一份结婚礼物，不料打开后是一个炸弹包裹，新郎及其85岁的祖母不幸被炸身亡，新娘受重伤。
据《印度斯坦时报》报道，印度东部奥里萨邦一对新人于2月18日喜结连理，这对新人和家人在23日打开一份新婚礼物时，发生轰然爆炸，新娘瑞玛(Reema Sahu)伤势严重，被送往当地一家公立医院接受救治，新郎的祖母甘玛嫚(Jemamani Sahu)被送往当地医院后宣布死亡，而新郎索姆亚(Soumya Sekhar Sahu)则死于政府开办的另一家一家医学院。
新郎的侄子迪帕克(Dipak Sahu)说，包裹上没有寄件人的姓名和地址，包裹被拆开的当下，就爆炸了，导致家人受重伤。
当地警方表示，包裹里的炸弹，被设计成了拆解炸弹，因此在打开时便立即爆炸。警方目前已就该事件展开调查，并怀疑这份礼物是从当地寄到这对新婚夫妇住所来的，犯案动机仍未知。
据悉，这已不是印度首次发生炸弹伤亡事故。今年1月，印度中央邦的一名医生在订婚当天被安装在调频收音机内的包裹炸弹炸伤，一天后在当地医院死亡。
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