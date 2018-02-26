泰国普吉一家餐厅专坑中国游客 警方逮捕违法商家

据泰国《世界日报》报道，近日有中国游客爆料称，春节期间在泰国普吉岛旅游被芭东区一家海鲜餐厅“坑”得很惨，这家餐厅招牌用中文写着“第六餐厅”字样。该游客点了菜单上标价300铢（约合人民币60元）一盘的虾和其他食物，结果结账时被索要3000~4000铢（约合人民币605~807元），还被告知虾是按300铢/100克来计算。游客无奈下只能自认倒霉，付钱愤然离开。
之后，受害游客发文说：“气得半夜睡不着，原本美好的旅程被破坏了！无意中走到这家餐厅吃饭，就在芭东酒吧街附近，结果中奖吃了一次天价大虾，一盘大虾2500铢，菜单上只写了300铢，结账却按克算！无奈我们两个带着两孩子，只能乖乖结账。”
此外，该网友还爆料称，这家店的老板是印度人，专门坑中国游客，网上随便搜一下全是各种被骗的消息。
针对此事，泰国旅游警察局代理局长素拉切警少将已经下令彻查，并且要求依法逮捕违法商家。而普吉府旅游警方也联手当地商业部工作人员于当地时间25日佯装顾客，前往该餐厅用餐，点了游客被“宰”的菜品。
服务员一共端上了10只虾，结账时按300铢100克计算，一共2700铢，也就是900克。工作人员要求称重，结果发现仅有500克，最后警方以敲诈顾客等罪名逮捕女店员。
据报道，自去年8月开始陆续有10多名中国游客投诉这家餐厅坑财，一盘虾有时候要价高达1000元人民币（约5000铢），要是顾客不愿付钱，店主便让服务员进行威胁恐吓。因此，提醒中国游客多加注意避开这家“黑店”，避免成为受害者，真正的网红店NO.6 Restaurant并非上述店铺，希望游客认清招牌。
素拉切警少将表示，这样的餐厅不应该在泰国出现，严重影响泰国及普吉的旅游形象，要是游客和民众发现此类店家，希望立即拨打1155旅游警署热线报案。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost