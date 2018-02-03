香港连续24年被评为全球最自由经济体 新加坡排第二

美国智库传统基金会连续24年评选香港为全球最自由的经济体。在今年《经济自由度指数》报告中，香港的总分较去年上升0.4分至90.2分，并且远高于全球平均的61.1分，亦是唯一一个总分超过90分的经济体。香港特区政府对此表示欢迎。
香港财政司司长陈茂波表示，恪守自由市场原则向来是香港维持经济繁荣和国际竞争力的基石，很高兴香港连续24年获评选为全球最自由经济体，对维护自由市场原则的坚持，再次受到国际肯定。
报告所载列的12项评估因素当中，香港在其中8项取得90分或以上的佳绩，而且在“财政健康”、“营商自由”、“贸易自由”和“金融自由”方面，获得全球最高分。传统基金会在报告中赞扬香港经济具韧力、司法制度优质、社会风气廉洁、政府透明度高、监管制度高效，以及对环球商贸持开放态度。
他补充指，尽管香港在最新报告中的表现持续改善，但政府深明在环球激烈竞争下，香港必须继续努力，否则只会不进则退。政府会致力维护香港的优势，包括法治和司法独立、简单的税制及低税率、自由开放的贸易、公平的竞争环境和高效的公营部门。此外，政府会积极提升营商环境，推动创新科技发展，以及与其他经济体建立更紧密的经贸联系等，为经济增长注入新动力，以巩固香港作为国际金融、航运和贸易中心的领先地位。
新加坡、新西兰分列2、3位，台湾地区列第13位，美国列第18位，中国列第110位。
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