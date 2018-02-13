美军用针灸对付“军队之痛” 可缓解滥用止痛药现象

美国军队时报网站2月10日发表了妮科尔·鲍克的题为《战场针灸？军队正用针灸来对付军队之痛》的报道。
美国军队引进古老的全套针灸疗法以对付军队中滥用止痛剂现象。
这种疗法最早出现在古代中国，它能缓解急慢性疼痛，而又不会有成瘾的风险，使用上没有任何限制。
军队中常用的一种疗法被称为“战场针灸”，因为它操作简单，便于携带，这种疗法是由美国空军针灸和整合医学中心的负责人理查德·涅姆措医生在2001年开发的。有了这种疗法，军人们就可以不受影响地继续工作和生活。
“他们不需要等数小时以使药物发挥最大作用，也不需要忍受困倦或者过敏等止疼药的普遍副作用，”最近在卡塔尔执行任务时引进“战场针灸”疗法的空军上校琳达·武说，“军人们因此可以在执行任务能力几乎不受影响的情况下重返战场。”
武说，与服用止痛片不同，用“战场针灸”疗法的军人仍然可以开战机。而她现在面临的一个困难是部队缺少接受过“战场针灸”疗法培训的医生。
“这需要在派驻前进行培训，或者在派驻地有经过培训的指导老师可以教授操作手法，”武说。不过一旦学会之后，这种疗法操作起来很简单。
“战场针灸”疗法（包括将一根小针插入耳朵）能对神经系统和脑部扣带回（也就是大脑中处理痛感的区域）发挥“关键作用”，涅姆措说。
“将针插入耳朵似乎能干扰这种处理过程，”涅姆措说，主要是能防止疼痛出现。
涅姆措说，大多数寻求“战场针灸”疗法的病人都已经接受过传统西方疗法，但都效果不佳。而经过“战场针灸”疗法，许多病人的症状都能立即得到缓解。
在经过身体检查后，病人就可以接受“战场针灸”疗法，并且可以自己决定进行多长时间的治疗。通常情况下不需要太频繁的治疗。治疗一次就可以起效好几天，而且不像口服药，病人不会产生依赖性，或者需要更频繁的治疗。
涅姆措希望今后“战场针灸”疗法能够取代止痛剂的使用，或者至少减少止痛剂的使用量。
针灸和整合医学中心的斯蒂芬·伯恩斯说：“有些病人要服用10种、15种甚至20种药物。有肌肉松弛剂，有止痛剂，有安眠药，还有抗焦虑药等等。”
伯恩斯说，在去除疼痛后，病人就可以去解决相关的健康问题。“如果我们能减少他们的止痛用药，他们白天的活动就能越来越少受限制。”
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