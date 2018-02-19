伊朗客机失事机上66人恐无一生还 机龄近30年

伊朗一架民航客机当地时间18日上午从首都德黑兰飞往西南部一座城市途中坠毁。运营商说，机上66人可能全部遇难。
失事飞机为ATR-72型涡轮螺旋桨支线客机，隶属伊朗阿塞曼航空公司。这家航空公司的公共关系主管穆罕默德·塔巴塔巴伊告诉伊朗伊斯兰共和国广播局，EP3704号航班当天8时从德黑兰梅赫拉巴德机场起飞，前往大约800公里外的亚苏季市。但起飞45分钟后，客机从雷达屏幕上消失。这架客机搭载6名机组人员和60名乘客，包括1名儿童。
塔巴塔巴伊起初说：“经过对那一区域的搜寻，我们得知，飞机坠毁，他们不幸在这起事故中遇难”。
但他稍后接受伊朗学生通讯社采访时收回先前说法，说由于搜救人员还没有到达坠机地点，因此并不能确定所有人已遇难。
复杂的山地地形和暴风雪天气增加了搜救难度。伊朗官方电视台报道，飞机坠毁在扎格罗斯山脉。但就坠机的确切地点，伊朗媒体说法不一。
伊朗紧急情况部门地区主管贾拉勒·普兰发告诉伊朗学生通讯社，多支搜救队正由陆路前往可能的失事地点。受暴风雪天气影响，直升机无法靠近其中一些地点。
“目前5组搜救人员在这一地区，但他们还没有报告任何发现。”普兰发说。
伊朗红新月会下属搜救机构说，他们也向可能的失事地点派出12支搜救队。
伊朗学生通讯社报道，伊朗总统哈桑·鲁哈尼命令交通部设立危机处理小组，调查失事原因并协调搜救工作。
[老龄机群]
伊朗学生通讯社报道，阿塞曼航空公司共有36架飞机，包括3架ATR-72。这3架ATR—72都从上世纪90年代初开始服役，机龄接近30年。
ATR公司是法国空中客车集团与意大利莱昂纳多公司的合资企业，总部位于法国图卢兹。ATR公司发言人告诉法新社记者，正在调查伊朗客机坠毁的细节。
受长期制裁影响，伊朗航空运输企业的飞机老化严重。阿塞曼航空公司的机队包括3架1980年服役的波音727-200型客机，机龄超过30年。
伊朗过去数年发生多起空难。上一起人员损失严重的飞机失事发生在2014年8月，一架小型客机在德黑兰附近坠毁，造成至少39人死亡。
伊朗与伊核问题六国2015年达成全面协议，西方国家取消对伊朗民航业采购的制裁是协议重要内容。协议生效后，伊朗各大航空公司与空客、波音等签订购机合同。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost