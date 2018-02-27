中国在日本“爆买”依然存在：拍卖会上出手阔绰

日媒称，中国游客在日本扫货、购买高价商品的“爆买”被认为正走向退潮。但在日本某些场合，数十万，数百万日元的高价商品仍接连被中国人买走。此次，记者探访了中国人在日本的另一个消费场面——拍卖会。
据《日本经济新闻》网站2月26日报道，2016年11月下旬，乘坐巴士从中部国际机场前来的大约30名中国人进入了名古屋市内的一家酒店。他们此行的目的是参加第二天在该酒店举办的拍卖会。拍卖会场摆放着砚台、墨、字画等约700件拍品。在拍卖会的前一天，他们就纷纷来到会场，亲眼看看拍品，确认状态，并用手电照着细致地检查每个细节。
当记者询问这些中国买家的职业和预算时，他们都不愿意透露更多情况。一位来自上海的买家说，自己是个画商，感觉此次拍品的质量很高。而另一位来自广州的买家则表示，品质非常好，其中也有便宜的东西。显示出了强烈的购买意愿。
对于最近的拍卖状况，拍卖会的主办方介绍称：“以前，品质很一般的拍品也会有中国买家出手。但现在如果不是品质上乘的拍品都不会有中国买家问津。”
拍卖会当天，公司老板、收藏家、大学教授等约150人齐聚会场。拍品的照片和竞拍价等显示在会场前方的大屏幕上。一块用作观赏的石头的起拍价大约20万日元（约合1.2万元人民币），举牌开始后，价格一路飙升。最后，这件拍品最终以55万日元（约合3.3万元人民币）成交。之后，数十万日元，数百万日元的拍品也接连成交。这场拍卖会拍出的最高成交价为1200万日元（约合73万元人民币）。
会场里有一位来自上海的从事中日贸易相关工作的买家。他想拍的是砚台。他说：“（品质）有好有坏”，对挑选拍品显示出慎重的态度。
报道称，除了本人或代理人亲自到会场参与拍卖外，也有通过电话参与拍卖会或者事先以书面形式出价等方式。
虽然拍卖会仍在进行，但之前那位从事中日贸易相关工作的上海买家已经准备离开会场。记者迎上去询问有何收获，他笑着道“这次拍卖还不错，很成功。花了200万日元不到。”
报道认为，中国人的消费举动似乎很难一概而论，日本国内的“爆买”景象也依然存在于各个角落。
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