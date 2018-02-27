希特勒曾计划发射“死亡卫星”：从太空中烤死敌人

英媒称，第二次世界大战期间纳粹曾计划建造一个宽一英里（1英里约合1.6公里）的巨型“太阳枪”，可以将敌人的城市烧成灰烬。科学家们试图制造的这颗巨型卫星可像大型反射镜一样利用太阳光线烤干地球表面。
英国《每日邮报》网站2月15日刊登文章称，美国陆军技术专家的发现揭示了纳粹的这一惊人计划。如果成功，它将与《星球大战》中银河帝国建造的空间战斗站“死星”相似。
报道称，根据1945年《生活》杂志刊登的一篇文章，纳粹希望他们被称为“太空镜”的这枚卫星在地球赤道以上5100英里的空中轨道环地球运转。
在二战后分析纳粹武库的美国科学家称，这篇文章的标题是《纳粹科学家曾认真计划利用人造卫星作为征服武器》。
据信，德国科学家曾认为他们可以利用太阳光摧毁美国宾夕法尼亚州的匹兹堡等城市。
《生活》杂志的这篇文章称，德国的这个“太空镜”计划开始时初衷良好，但在1939年迅速发生了变化。
这篇文章说，二战期间，阿道夫·希特勒制订了一个计划，要建造一种他可以用来从地球轨道上攻击敌人的武器性卫星。
报道称，这把宽达一英里的太阳枪将装备一面巨大的镜子，能够把整座城市烧成灰烬或煮沸一部分海水。
报道称，这面镜子可以通过将太阳炙热的光线聚焦到地球表面，烧焦目标。像放大镜一样，在特定角度，镜子的反射可以将散射的光线聚集、叠加。聚集在一起的这些光波强度远高于散射光，这意味着能产生更多的热能。
报道称，纳粹在建造这一超级武器时遇到了许多障碍，而且德国的工程师也不大可能实现希特勒的这一设想。
在轨道上建造这一武器时必须使用事先组装好的部件，但在上世纪四十年代，还没有任何重型火箭可以将这些部件送入轨道。
工程师们还必须努力想办法生成威力足以摧毁地表建筑的光束。
在提议中的620英里的轨道上，由这一武器所聚集的大部分能量在抵达地球之前就已经消耗掉了。
不过该杂志称，纳粹面临的最大问题是没有足够大的火箭可以将这一武器的零部件送入轨道。
后来证明，太空反射器的确能够工作。1993年，俄罗斯科学家就发射了这样一个反射器，通过反射太阳光将太阳能发送回地球。这个太空镜的名字叫“旗帜”，直径65英尺（约19.8米），能够将相当于满月时的日光反射到地球表面。
报道称，不过，纳粹似乎并不是第一个提出把太阳当作致命武器这个想法的。希腊天文学家阿基米德就制定了巨大的燃烧镜计划，并最终使罗马舰队在公元前214年至公元前212年的锡拉库萨围城中幸存下来。
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