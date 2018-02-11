加勒比华裔黑人在中国寻根：家谱上有了一位非裔女性

美媒称，现年65岁的电视台退休高管葆拉·麦迪逊曾经总是遐想，她的华裔亲人如今是什么样子。她在纽约市黑人聚居区哈莱姆区长大，母亲尼尔·维拉·罗·威廉姆斯却是来自牙买加的华裔非裔混血儿，有着一副明显中国人的长相。五年前到中国出差和在加拿大的一次偶遇帮助她找到了自己在广东的亲人，后来还和一些中国亲戚开始一起做生意。颇具意义的是，她已经成为许多其他寻找中国根源的人的非正式向导，特别是牙买加和其他加勒比地区的混血儿。
据美国《纽约时报》网站2月8日报道，华人移民在加勒比地区有着悠久的历史，他们大部分是客家人，有些人与当地人通婚，从而产生了成千上万个华裔非裔组合家庭。个人关系的变幻莫测、两地之间的遥远距离，以及历史的曲折使得许多混合家庭骨肉分离，在几代人的时间里失去联系，但越来越多的人正在尝试重新建立联系。
艰难寻亲之旅
葆拉自己看似非同寻常的故事其实在很多方面都相当典型。她一直都知道，外祖父叫塞缪尔·罗（本名罗定朝），1905年从中国南方移民到牙买加，并于1918年与一个名叫艾伯塔·坎贝尔的非裔牙买加女子生下了尼尔，但还在另一个牙买加城镇与一名女子组成了家庭。尼尔三岁时，罗定朝告诉艾伯塔自己的父母为他找了一个中国新娘，即将来到牙买加，他想和他的中国妻子抚养尼尔。为此，尼尔的母亲和他分手，并拒绝让他探视孩子。尼尔15岁时去了罗定朝商店所在的城镇，但是得知他已于两个月前回国。留在牙买加的两个叔伯长辈告诉她，其父曾经尝试找她未果。尼尔最终到了美国，在那里和一个非裔牙买加人结婚，养育了葆拉和她的两个哥哥。尼尔在2006年去世，但是葆拉·麦迪逊从未放弃过寻找外祖父罗定朝的梦想。
2008年，葆拉作为NBC电视台的高管参加北京奥运会，这是她第一次造访中国，这种愿望随即越来越强烈。2012年，葆拉和两个兄弟去参加了多伦多客家大会，这是一个为有着客家背景的人群举办的聚会，每四年一次。通过大会联合创始人罗金山的联络，葆拉在中国广东见到了几十个中国亲戚，包括86岁的舅舅罗祖舞，其母是罗定朝的中国妻子，还遇到了当时93岁的阿姨罗碧玉，她是罗定朝和他的另一个牙买加爱人的华非混血女儿。
报道称，对于一些拥有中国血统的黑人来说，寻找久违的中国亲戚的想法可能令人心烦意乱，因为他们不知道，自己将受到欢迎还是遭遇偏见。“起初，他们感到有些困惑，”葆拉说到她的中国亲属对她的反应时表示，“我的祖父带回了碧玉阿姨，所以他们知道他有黑人孩子，但不知道他还有第二个家庭。”
然而，葆拉很快就得到了热情的接纳，几个月后，在罗碧玉的敦促下，葆拉和她的兄弟及其家人回到了中国。在这次旅行中，他们见了大约300名罗氏宗亲，并去祭扫了位于广州的罗定朝墓。
那次命中注定的归国旅程之后，中国已经成为葆拉生活的重要组成部分。她现在每年都会数次前往那里探亲，并开始和几位亲戚从纳帕谷进口葡萄酒到中国。葆拉甚至收购了罗定朝在牙买加的老店的几扇门，然后和一张他的旧床一起运到罗家在深圳的老村，计划创建一个关于客家华人在全球范围内移民和通婚的互动展览。
此后葆拉根据亲身经历写了一本关于自己家人的书《寻找塞缪儿·罗》，并拍了相应的纪录片，在葆拉推介她的书籍和影片的讲话活动中，人们经常向她询问如何在中国寻亲，在后来证实为其表亲的罗金山的帮助下，葆拉已经开始组织并主办纽约客家大会。
重建文化纽带
报道称，除了家庭纽带，客家大会的目的是重建文化纽带。去年8月在纽约，葆拉和她的表弟罗金山共同欢迎大约一百人来到唐人街社区中心，葆拉告诉他们，几年前才知道自己是客家人。但在2012年的多伦多客家大会上，她很惊讶地看到两个哥哥用一种她听不懂的语言回忆一些词汇，以及数数，原来那是客家话。在接下来的两天中，与会人员了解了福建的土楼建筑，在烹饪课上做了有着苦瓜和猪肉的菜肴，并观看了关于修整古巴和牙买加的华人公墓的幻灯片，几个寻根组织的代表就如何追查中国和加勒比地区的祖先提出了建议。
身穿红绸唐装的与会者53岁的卡罗尔·钱有着非裔牙买加血统，从小就搬到美国。会议期间，卡罗尔找到了一个寻根组织牙买加中华会馆的一名代表，并强调“我有中国曾祖父的名字和出生证明”。
卡罗尔说，几年前她第一次到中国旅游。她在西安发现，自己那个通常拼写成Chin的姓氏和拼音里的Qin（秦）是一个字，她说：“当我发现这一点的时候，我感到非常激动，因为我意识到自己的祖先可能来自这里。”
报道称，对于卡罗尔来说，对中国的亲戚和祖先有所了解具有重要意义，因为跨大西洋奴隶贸易意味着寻找关于非洲那一边的祖先信息都极其困难，甚至完全不可能。
葆拉仍在试图追踪有关她的非洲祖先的信息。她说：“在我寻找华裔亲戚之前，我就开始寻找他们了，但事实证明，这样做的难度更大，因为奴隶贸易意味着巨大的障碍。”
相比之下，她出乎意料地与中国的罗氏宗亲建立了紧密的联系。葆拉自豪地指出，虽然家谱传统上并不包括女性，但她说服宗亲将她的母亲尼尔纳入其中，成为了上面的第一位非裔女性。在随后的中国之行中，宝拉不仅带着自己的兄弟和家人回来，她还找到了姨妈罗碧玉现在定居在美国的已故弟弟的孩子，并把他们带到了中国。
在客家大会开幕式上，葆拉呼吁与会者感受彼此之间的联系，以及自己与更广泛的非裔和华裔群体之间的纽带。“环顾这个房间，看看我们中的一些人的样貌，想想为什么我们的祖先来到这个国家，想想为什么人们会爱上彼此，”她说，“我们中的一些人是华裔，或华非混血后裔，或华裔拉丁裔混血，抑或有着其他血统，但我们都是华人的后裔。”
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