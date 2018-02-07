美联储加息速度或快过预期 日欧恐被波及

日媒称，日美欧面临越来越大的利率上升压力。多数观点认为，随着全球经济向好和原油价格复苏，物价会进一步上涨，日欧货币政策会朝着收紧量化宽松政策的方向发展。但如果利率上升幅度过大，可能会导致金融市场出现混乱。
据日本《读卖新闻》2月2日报道，纽约债券市场1月31日下午大幅波动。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）下午2点发出的声明令市场产生剧烈震动。
报道称，FOMC在声明中上调了物价预期。所以多数观点认为，据预测今年会加息3次的美联储可能加快加息进程。投资者寻找更有利的投资对象，抛售被视为相对安全资产的国债，会导致长期利率升高。
美国五月花咨询公司顾问拉里·格拉泽称：“市场猜测美联储加息速度会快过预期，所以出现动摇。”
美国长期利率自2017年12月以来增幅明显，因为市场期待特朗普政府实施大规模减税政策后，经济会进一步增长。最近原油价格复苏，美元持续贬值，这些都被视为推升物价的因素，成为迫使利率上升的压力。
美国利率升高的趋势也波及日本和欧洲的长期利率。进行国际投资的投资者一旦抛售美国国债，通常也会抛售其他国家的国债。
报道称，越来越多的观点认为，日欧利率上升将导致央行收缩大规模货币宽松政策。欧洲央行去年10月决定收紧量化宽松货币政策。日本银行虽然否认收紧宽松政策，但鉴于美欧相关政策在走向正常化，市场一直在猜测日本银行也会那样做。
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