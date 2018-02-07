外媒关注中国对美高粱展开“双反”调查

外媒称，中国商务部4日称，中国将对原产于美国的进口高粱展开反倾销和反补贴调查。不到两周前，美国总统特朗普宣布对进口太阳能板和洗衣机征收高额关税。
回应美贸易保护措施
据路透社北京2月4日报道，预计中国此举将立即冲击对进口美国高粱的需求，其影响将波及美国整个农业部门。中国进口美国高粱主要是为满足家畜养殖业的需求。
中国是美国高粱和大豆的最大买家，这些粮食作物是最有价值的美国对华出口产品。
报道引述上海汇易咨询股份有限公司首席咨询师李强的话说：“我个人认为，这是中国对特朗普就进口洗衣机采取行动而作出的回应。”
他说，如果特朗普进一步采取措施，中国将考虑对美国大豆采取行动。
根据中国海关数据，2017年美国对中国出口了价值约达11亿美元的476万吨高粱，占当年中国进口高粱总量（约500万吨）的绝大部分。
报道称，美国对华出口高粱的价值几乎是中国对美出口铝合金板价值的两倍。中国对美出口的铝合金板也是华盛顿最近采取贸易行动的对象。这被视为促使中国采取上述行动的另一个可能因素。
中国商务部对进口美国高粱展开的调查也是自主发起的。中国商务部称，之所以这么做是因为，中国高粱产业集中度低、种植户数量众多，难以准备必要的申请文件。
中国商务部还称，初步证据和信息显示，美国对中国出口的高粱一直在以低于正常水平的价格销售，对中国高粱产业造成损害。
据报道，在采取这项贸易行动的一年前，中国对进口美国干玉米酒糟征收了高额的反倾销和反补贴关税，但中国最近降低了对该产品征收的增值税。干玉米酒糟也是家畜饲料成分之一。
美国对华出口大豆还因来自巴西大豆的激烈竞争而承压，其出口额在上周跌至7个月来的最低水平。
瞄准特朗普政治基础
另据美国《华尔街日报》网站2月4日报道，中国商务部周日（4日）说，它启动了一项反倾销和反补贴调查，因为它初步掌握的证据显示，得到美国政府补贴支持的美国出口高粱数量大、价格低，伤害了中国种植者。
报道称，宣布采取有关行动时，中国商务部没有提到特朗普政府近期对中国太阳能板征收关税的决定。
据报道，中国已经成为美国高粱的一个重要市场。自2013年以来，美国种植者已经对华出口了超过2700万吨高粱。
此外据法国《回声报》网站2月4日报道称，在特朗普表示决定捍卫美国对华利益之际，北京对来自美国的高粱开战。
《回声报》认为，这场将在一年后见分晓的调查或许并非偶然。不到两周前，美国决定对进口太阳能板和洗衣机课以重税，主要针对的是中国。北京对此愤怒不已，认为这是美国的保护主义行为，还扬言要上告到世界贸易组织。
上周末，牛津经济咨询社的亚洲经济部门主管高路易指出：“特朗普政府对洗衣机和太阳能板征收进口税不过是个开始。我们或将看到美国采取其他措施针对进口中国产品以及它所推定的中国过分行为。”
报道称，美国政府开辟了多条战线，包括正在进行的对进口钢铁和铝产品的调查，特朗普还以国家安全为由来保护这些行业。
《回声报》称，面对这些贸易摩擦，北京提高了调门。在特朗普将中国称为“对手”之后，中国敦促美国摒弃“冷战思维”。在华美国企业害怕受到报复。但高路易认为，只要还能应付美国的措施，中国应该会在反击时保持分寸。调查美国高粱大概只是中国给出的第一个反应
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