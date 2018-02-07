    • 2018年2月7日

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    美禄含糖量40%被质疑不健康　生产商雀巢反驳：加水后实则6%

    星期三, 二月 07, 2018 ,

    近日，“美禄含有40%糖”的视频掀起爭议，美禄生产商雀巢（NESTLE）公司今日再度澄清，产品包装上所标签的含糖40%，是美禄粉未加入200毫升热水前的含糖量。

    马来西亚雀巢公司资深营养师努鲁依莲妮解释，美禄粉的成分包括牛奶、麦芽、可可和糖，只要加入200毫升的开水，饮料的实际糖分只有6%。

    她今日发文告表示，若民众根据建议的冲泡方法，5茶匙的美禄粉加入200毫升的热水，其糖分就只有6%。

    “在这6%的糖分中，有3%是天然糖（炼自牛奶和麦芽），以及另3%则是附加糖。”

    “美禄包装上所标签的40%糖分，是指加入开水前美禄粉所含有的糖分。当加入200毫升的开水，整杯饮料的糖分只有6%。”

    此外，文告也举例出美禄粉所含有的营养价值，包括PROTOMALT、ACTIV-GO及维生素D。

    努鲁依莲妮解释，PROTOMALT是麦芽提炼物，是各种类型的碳水化合物的组合，可提供能量；而ACTIV-GO则是维生素B群（B2、B3、B6和B12），有效释放能量。

    她也说，维生素D能帮助吸收体內钙质，而钙和磷对骨骼的健康很重要；同时，铁质和蛋白质分別有助於製造红血球和製造细胞组织以促进成长。

    “我们一直鼓励消费者，在冲泡美禄时，可加入奶粉和水，作为均衡饮食的一部分。”

    文告强调，为了迎合消费者现下的需求，雀巢公司将持续致力于生产更健康和美味的产品。


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