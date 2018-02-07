高呼“为了兄弟们”引爆手榴弹 俄飞行员被追授俄罗斯英雄

据“今日俄罗斯”电视台网站2月5日报道称，俄罗斯国防部发表声明称，在叙利亚被击落的苏-25战机遇难飞行员罗曼·菲利波夫少校被追授“俄罗斯英雄”称号。
俄国防部发布的新闻通稿称：“俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古将军追授2018年2月3日在与叙利亚恐怖分子作战中牺牲的东部军区突击航空兵团飞行大队副队长罗曼·菲利波夫少校俄联邦英雄称号。”
俄国防部称，菲利波夫试图驾驶飞机直至最后一刻，并向指挥部报告了遇袭情况。菲利波夫弹出飞机后着陆在受恐怖分子控制的居民点，他没有让武装分子接近。在被恐怖分子包围后，受重伤的菲利波夫在武装分子离自己几十米开外时引爆了手榴弹。
克里姆林宫表示，作为对击落苏-25事件的回应，俄为灭恐怖分子气焰采取了果断行动。
俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说：“普京总统在谈到支持叙利亚空军反恐行动的积极阶段结束时说，留在临时基地的俄军足以在必要时对恐怖分子实施致命打击。”
佩斯科夫还说：“飞行员英勇牺牲，我们对其亲属表示哀悼并为我们的英雄感到骄傲。”
报道称，罗曼·菲利波夫少校被叙利亚恐怖分子击落，他战斗到了最后一刻，在被包围的时候引爆了一枚手榴弹，他被追授“俄罗斯英雄”勋章。以下是有关他的服役情况和最后一次执行任务的一些事实。
菲利波夫少校驾驶的苏-25战机3日在叙利亚伊德利卜省坠毁，他当时正在这个冲突降级区上空进行常规飞行。这架飞机可能是被一个“单兵便携式防空导弹系统”击中的。
视频显示，这架飞机下降时一个发动机已经着火。飞行员试图控制这架遭受重创的飞机，并在最终坠毁之前设法向指挥部报告了飞机被击中的消息。菲利波夫安全弹出，降落在伊德利卜省。该省大部分地区目前仍然由“解放叙利亚”联盟（原名为“叙利亚支持阵线”组织）控制。
随着武装分子向这名被击落的飞行员冲过来，菲利波夫陷入了一场枪战。网络上发布的照片显示，他可能在这一过程中几乎用光了两个弹盒的子弹。这名飞行员受了重伤，但当武装分子将他包围时，他引爆了一枚手榴弹，并且高呼着“为了兄弟们！”
俄罗斯国防部已经追授菲利波夫该国的最高荣誉“俄罗斯英雄”勋章。国防部没有透露这位少校的个人生活，根据媒体报道，34岁的菲利波夫留下了妻子和一个女儿。
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