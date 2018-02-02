美媒猜测中国登陆舰装电磁炮：很可怕 进展已超越美军

美国“汽车驾驶”网站1月31日发表题为《这艘中国海军军舰配备了一门试验性电磁轨道炮吗？》的报道称，社交媒体上出现了一些照片，显示一艘中国登陆舰安装了一门可能是原型电磁轨道炮的武器。如果获得证实，这将是首次有国家在军舰上安装电磁炮系统，即使这只是用于测试目的。这将是中国军方一个足以改变游戏规则的进展。
报道称，互联网上流传的照片显示，中国人民解放军海军一艘072Ⅲ型坦克登陆舰舰艏安装了一个崭新的大型炮塔。炮塔看起来为全封闭式，炮管口径很大。其他同级军舰的同一位置则安装着一门口径小得多的双联装37毫米舰炮。
该军舰中间位置安装了一些方舱，可能装有电磁武器系统所必需的大型电源。其中一个方舱似乎还配有一台空调，它可能被用于冷却发电机或其他电子系统，也可能意味着那里是该武器的人工操控站，或许当这种武器进行实弹试验时，工程师们会在那里收集数据。
这门炮的大小、外形以及附近的方舱都让人想起美国海军的原型电磁轨道炮。尽管该系统尚未接受海上测试，但美国海军已经公布了一些陆地测试装置的照片和视频，像盒子一样的加农炮位于一个炮架上，其电源和其他控制系统则位于下面的箱状设施内。
由于许多设备都暴露在甲板上，该登陆舰上的配置看上去不像是为实战准备的。
美国海军已经提出利用先锋级联合高速运输舰对其原型电磁轨道炮进行首次海上测试。该型舰采用了双体船设计，拥有一个面积很大的直升机停机坪，可以放置临时性测试组件。
根据美国海军的公开计划，他们打算研发一款武器，让军舰打击距离大大超过现有舰炮的射程，使这些军舰能够更快打击目标，还能够攻击陆上和海上的敌人，并能击落飞机、巡航导弹和弹道导弹。
报道称，这样一来，这些武器可能用于一系列不同任务，包括海洋控制和两栖作战。对声索大片海上领土主权的中国而言，这两项任务都很重要。解放军海军也已经开始大力扩充其水面舰队的规模和实力。
这门炮也可能只是一门大型常规舰炮，或者某种结合了轨道炮超高速炮弹设计和传统化学能火炮设计的混合武器系统。美国陆军和海军均已开始关注后一种设想，以期利用电磁武器的研发进展，在近期至少获得一些有限的能力。
报道认为，可以说，配备电磁炮甚至混合武器系统的中国军舰能大大提升中国海军的力量投送能力和区域拒止能力。这将给中国的竞争者带来一种全新挑战，尤其是对美国而言。但最重要的是，这是又一个北京可能迅速超越美国的高科技领域。在五角大楼内部，这正成为一种越来越可怕的担忧。
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