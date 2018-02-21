韩国加密货币监管官员猝死 或因制定政策致压力过大

多家媒体报道称，曾参与加密货币监管的一名韩国政府官员本周被发现在家中身亡。
韩联社报道称，韩国政府政策协调办公室经济政策协调负责人Jung Ki-joon周日被发现在首尔的家中身亡。警方推测，他在睡觉时突发心脏病，目前正在等待法医办公室给出更进一步的信息。韩国政府发言人随后表示，现年52岁的Jung Ki-joon“死于未知原因”。
他的同事们则提出，他是死于压力过大。由于与加密货币相关的工作，他正在面临越来越大的压力。他此前负责协调韩国各部委的意见，筹备由韩国政府政策协调办公室部长洪南基主持的周会。
从去年底开始，韩国逐步加强对加密货币的监管，并于今年1月底宣布禁止使用匿名帐户去交易加密货币。此外韩国官员表示，可能会关闭加密货币交易所。在韩国，庞大的需求导致加密货币价格常常高出全球平均水平。
本周二有报道称，韩国金融监管局局长Choe Heung-sik在与加密货币交易所的代表会面时表示，韩国政府支持“正常”的加密货币交易。
根据Coindesk提供的价格指数，纽约时间周二早间，比特币价格上涨约3%，接近1.15万美元。而根据CryptoCompare的数据，由韩元进行的加密货币交易量占比约为5.8%。
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