中国超模社交网络发新春祝福被狂喷 “春节”英语到底怎么讲？

本该是中国新春高高兴兴的日子，但是北京时间2月18日，也就是中国的大年初三，超模刘雯的一条INS却被网民们喷惨了……
大年初三，刘雯在社交网站上晒出一张和邓文迪的合影，并配文“Happy Lunar New Year！！！”本是一句祝福的话，结果没想到的是引起了网民的骂声。纷纷指责刘雯称Lunar New Year（农历新年）是迁就越南和韩国的说法，中国人就应该说Chinese New Year（中国新年）。
很多人表示刘雯的这个INS发的真是太欠妥了，并表示，这种行为不加以制止，再过几年Lunar New Year就要变成Korean New Year了。
也有网友认为此事上升到不爱中国真的是过分了，因为Lunar New Year就是表示农历新年，并没有什么可指责的
该事件发酵至此，关于“春节”用英语到底应该怎么讲，九年制义务教育阶段似乎没有特别的讲究，但是涌入社交网络平台批评刘雯措辞的理论根据主要是源于高晓松的文化普及。
高晓松关于Lunar New Year和Chinese New Year的“讲究”最早出现于2013年高晓松的电视节目《晓松说》，后又收录于次年出版的“晓松说历史上的今天丛书”之《鱼羊野史·第一卷》。
其叙事是这样的：美国每年到了春节的时候，包括市长、州长、总统都要发言祝贺，以前官方说叫Chinese New Year，祝贺中国新年，也就是春节。但由于越南、韩国移民不遗余力地努力，加之他们的人数越来越多，他们投的票也越来越多，影响了政府。最近几年美国的官方到了春节的时候，已经不叫Chinese New Year，而叫Lunar New Year，也就是农历新年。当然很多华侨非常愤怒，我觉得还好，我觉得有些东西本来就是我们各个民族共有的，有些东西是人类共有的。”
其实这段落脚点在于倡导民族之间互相尊重对方文化的文字，但是也比较容易让阅读能力有限的读者将韩国本土“去中国化”和美国移民文化纷争混淆起来，因此以此作为证据来抨击刘雯。
不过按道理来讲，无论是Lunar New Year还是Chinese New Year，都是表达新年的一种方式，并没有明显的错误和不可以之分，因此两种说法无论采用哪个，其实并不需要太过苛责。
毕竟，《人民日报》官微今年都说了句Lunar New Year呢。
据上海澎湃新闻就对此事件评论称，中国春节在世界范围内传播更广、名声更响、影响力更强、参与者更多、更具深厚的文化底蕴，本应更有自信应对多元文化的挑战才是。
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