中国警官将配备720度全景记录仪：可实时识别嫌犯

港媒称，中国全国各地的警官不久将配备内置面部和动作识别技术的720度随身佩戴记录仪，可以实时识别通缉的嫌犯。
据香港《南华早报》网站2月5日报道，随身佩戴式执法记录仪已应用了十几年，今天通常主要是世界各地的警官佩戴。这种装置可提供专家所说的“文明效果”，促进警方及其互动的公众注意行为举止，因为他们知道双方的互动有记录为证。
然而，这种装置所依赖的技术仍然相对初级。记录仪一般戴在胸部位置，通常只能提供130度至170度的有限视界。这意味着记录仪往往难以捕捉到事件全方位视频。
报道称，但是，一家中国初创公司可能解决了这个问题。
北京星云环影科技有限责任公司宣称公司已研制出720度视界的随身佩戴记录仪，内置面部识别技术，可帮助警方识别嫌犯，确保事件发生过程的完整视频证据。这种记录仪佩戴在肩上，可以捕捉到720度视角，高清晰度镜头甚至可以识别动作。这家公司说，如果嫌犯对警官动粗，摄像机可以发现粗野动作，并会继续跟踪关注嫌犯。
公司首席执行官史鹏飞说：“今天的执法记录仪大多戴在胸前，摄像机的视界往往很有限。如果人离得太近，就拍不到脸部，也拍不到背后的视频镜头。”
“（如果发生意外，）由于缺乏完整证据，情况就复杂了。”
报道称，史鹏飞希望设计一款720度无死角的随身佩戴执法记录仪。2017年1月成立了星云公司。
他说星云公司的首版随身佩戴执法记录仪只能记录和储存当场的视频。但是，最新版的记录仪可连接4G和WiFi，与包含中国公民身份照片的中央数据库连接。
史鹏飞说这种记录仪安装了面部和图像识别模件，可以监督人群动向，实时识别通缉的嫌犯，特别是在引人注目的事件中。
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