波音空客掘金亚洲航空市场 前景空前可观

港媒称，空客和波音两大飞机制造商在亚洲市场的前景从未像现在这样好。中国内地航空公司业务的飞速发展和众多廉价航空公司的加入，为飞机制造商带来了数十亿美元的订单。
据香港《南华早报》网站2月5日报道，在新加坡航展上，空中客车公司首席执行官汤姆·恩德斯和波音公司市场营销副总裁兰迪·廷塞思等高管都将提出他们如何利用这一热潮的计划。
彭博信息研究公司驻新加坡分析师拉胡尔·卡普尔说：“那里有一个巨大的市场。”他说，尽管航空公司正在增长和盈利之间寻求平衡，但“市场渗透率是当前真正重要的东西。这是它们将在未来五到七年做的事”。
报道称，根据国际航空运输协会的估算，到2036年亚太地区的乘客人数可能会达到35亿人次，是北美与欧洲总和的两倍还多。波音公司估计，为了满足这一需求，到2036年航空公司将需要新增飞机16050架，总价值约为2.5万亿美元。
随着中国内地的航空公司、印度香料航空公司和马来西亚亚洲航空公司等印度和东南亚地区的航空公司扩张业务，空客和波音在过去十年斩获了一系列飞机订单之后，将继续向亚洲客户争取未来的订单。
报道认为，随着航空公司以牺牲利润为代价追逐市场份额，空前激烈的竞争使得该地区的国泰航空公司和新加坡航空公司等老牌航空公司面临资金紧张的问题。
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