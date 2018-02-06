驻日美军F-35密集训练 长期海外部署提高战备能力

据美国《防务新闻》周刊网站2月5日报道称，观察日本冲绳嘉手纳空军基地上空，每天有两次，你会看到美国空军F-35战斗机起飞，然后于几个小时后降落。观察基地内部，你会看到维护人员日以继夜地工作，以确保美国空军的最新型战斗机做好了飞行准备。
大约三个月前，超过300名空军官兵从犹他州希尔空军基地迁移到这里，进行F-35A在亚太地区的首次部署。首批12架战斗机于去年10月底抵达嘉手纳，进行为期六个月的部署，这是第34战斗机中队在国外时间最长的部署。
尽管洛克希德-马丁公司的这款飞机自抵达日本以来并未制造出很多新闻，但活动一直没有间断。
第34飞机维修队的F-35A生产主管、军士长布赖恩·萨拉芬在1月24日的一次采访中说：“我们距离1000个飞行小时和500架次出动非常接近了，在接下来的一周半或两周时间里我们可能就会达到这些数字。”
在任意一天，嘉手纳的这12架F-35战斗机都预计会出动12到14架次，这意味着每架飞机必须迅速得到检修，以便能做好飞行准备。
第34战斗机中队指挥官瑞安·休伯说，约有20名F-35A飞行员被调派到冲绳，他们每周约飞行两到三次。这些飞行时间多数用于训练，但飞行员也会参与一些演习，例如去年12月份在韩国举行的“警惕王牌”演习，操作人员在演习中练习了敌方渗透和精确打击等技能。
他说：“我们的一些飞行包括与F-15C‘鹰’战斗机和韩国F-16战斗机的协同行动。这次经历很具启发性，让我们能够学习对方操作能力的细节，以进一步提高我们作为一个整体的作战效果。”
对维护人员来说，正常的工作周是这样的：通常从周一到周五的每天上午，约有8架飞机会进行一次大约一到两个小时的飞行。
萨拉芬说，早班维护人员要在现场帮助启动并还原这些飞机，以便它们能够进行下午晚些时候的第二轮飞行，第二轮飞行通常包括4到6架F-35战斗机。
中班维护人员将在第二轮出动的飞机降落前到岗，这些飞机一回到地面，他们就要开始进行必要的维护，以便这些飞机第二天能继续飞行。夜班维护人员将继续这项工作，他们于午夜上岗。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost