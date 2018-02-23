美媒：印尼不会加入美国的遏华联盟

美国外交学者网站2月21日刊载题为《印度尼西亚不大可能加入美国领导的遏制中国联盟》的文章称，印度尼西亚与美国对世界的看法截然不同，印度尼西亚不会任由美国为了其霸权利益而利用自己。相反，雅加达很可能采取长期基本观点，适应中国在此地区实力渐强的现实。
文章称，1月底，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯访问了印度尼西亚。他此行的使命就是开始实施美国新的国防战略，呼吁扩大华盛顿在亚太地区的联盟和伙伴关系网，把它变成“网络化安全架构”。美国亚洲战略的首要目的就是要赢得对华“大国竞争”。
文章称，显然，美国认为如今它有机会说服印度尼西亚成为这场“竞争”的政治伙伴，如果可能，也成为军事伙伴。但是，印度尼西亚不大可能在这样一桩极其糟糕的魔鬼交易中出卖其不结盟地位和对外政策独立性。
美国外交学者网站最近发表的一篇评论文章回顾了美国-印度尼西亚的关系，预测“美印战略伙伴关系将得到深化”。具体而言，文章提出印度尼西亚将协助美国维护美国对中国的地区军事优势，反过来美国将支持雅加达捍卫印度尼西亚（以及更多东南亚国家）的海洋利益。
然而，美国——还有文章作者——很可能要大失所望，主要是因为特朗普政府本身令人难以预料，对亚洲的政策含糊不清。
文章认为，印度尼西亚不会任由美国为了其霸权利益而利用自己。相反，雅加达很可能采取长期基本观点，适应中国在此地区实力渐强的现实。
文章称，尽管面对如此现实，马蒂斯和特朗普政府仍然试图诱惑印度尼西亚加入事实上的“遏华联盟”。
文章称，印度尼西亚与美国对世界的看法截然不同。首先，印度尼西亚“不结盟”。实际上，它是不结盟运动——现在大约有120个国家，它们不与任何大国集团正式结盟或对抗——的缔造者之一。不结盟运动在印度尼西亚的对外政策方面仍然起着根本作用。
此外，对于美国在中东的政策和行动，美国和印度尼西亚两国意见也截然相反，尤其是最近美国决定将驻以色列使馆迁至耶路撒冷，一定程度上似乎反映了特朗普政府的亲以色列立场有所加强。虽然美国视东盟为对抗中国的有用堡垒，但是印度尼西亚目前对于东盟领袖和地区主义本身的兴趣似乎已减弱，并重点关注国内问题。此外，促进美国战略将削弱东盟在地区安全事务上的“核心作用”——即使不是取代的话。
文章称，很多身居要职的印度尼西亚人仍然对美国的动机持怀疑态度。他们希望华盛顿“保持克制”。
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