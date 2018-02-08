中国为世界最大射电望远镜造天线样机

英媒称，中国研究机构制造出了首台天线样机，后者将被用于世界上最大的射电望远镜。该望远镜将装备阵容庞大的天线，在南非和澳大利亚的偏远地区收集来自太空的无线电信号。
据英国《金融时报》网站2月6日报道，平方公里阵列射电望远镜（简称SKA）的这个15米口径天线样机是由中国电子科技集团公司第五十四研究所主导研发的。
一旦建成，SKA将有大约200个类似于中国这台样机的天线架设在南非，还有13万个口径小得多的天线在澳大利亚以不同的无线电频率运作。
报道称，它们将为天文学家提供迄今为止性能最强大的天文设备，来探索关于宇宙大爆炸后首批星系和恒星如何形成之类的未解之谜，同时探测外层空间深处的智慧生命迹象。
报道称，对中国来说，在其崛起成为世界科学大国的过程中，这个项目具有里程碑意义，也能为它赢得参与跨国合作项目的声誉。中国是参与SKA项目的10个国家之一。
中国科技部副部长黄卫近日在SKA首台天线样机出厂仪式上表示：“它展现了中国智慧，代表了中国政府持续参与国际大科学工程的决心。”
SKA天线项目经理马克·哈曼表示：“我们的中国合作伙伴拥有非常充足的资源。他们已经证明了自己有足够的技术和能力来建造规格符合SKA要求的望远镜。”
报道称，近年来，中国将大量国家资金投入到科研和技术创新上来。与此同时，它也在努力建设自己的科学基础设施。
2016年，中国在贵州省建成了一台在SKA项目完成前世界性能最强大的射电望远镜。与SKA的分布式多天线设计不同，贵州的那台射电望远镜只有一个巨大的天线，口径达500米。
报道称，SKA项目的融资模式是，各国根据自己的科研实力和预期回报来出资。一国出资越多，它能获得的采购合同和研究机会也就越多。中国已经非正式同意承担SKA项目大约8%的成本，但它可能会提高出资比例。据估计，SKA望远镜最终的造价将达到数十亿美元。
不管其出资多少，每个成员国都将拥有SKA项目相关设计和制造的知识产权。这其中尤为吸引人的是被开发用来支持SKA望远镜的大数据存储和传输技术的商业应用。一旦全面运行，SKA将需要传输速度远超现有水平的数据链接。
报道称，另外，SKA项目的成员国正在积极申建超级计算研究中心，那里的研究人员将能够访问SKA望远镜收集的无线电信号数据。上海天文台和中国科学院正与有关方面磋商在中国建一个超级计算研究中心。美国在2011年退出了SKA组织，所以没有资格建设这样的超算中心。SKA组织的总部位于英国曼彻斯特的乔徳雷尔班克天文台。
中国拥有低廉的劳动力和运输成本，它也愿意投资此类制造工具，这最终让中国在制造SKA天线样机的角逐当中胜出。这些天线将采用来自意大利和德国以及中国的零部件。
报道称，中国电子科技集团第五十四研究所希望制造许多台SKA天线。SKA卫星工程师威廉·埃斯特赫伊塞说：“中国能比其他国家更高效地制造这些天线，其他任何国家都很难完成。”
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