马蓉正式起诉王宝强律师 离婚案风云再起

2017年闹得沸沸扬扬的王宝强与马蓉离婚一案，似乎已逐渐淡出大家的视线。7日晚，马蓉在个人微博上正式宣布自己已经向北京市律师协会投诉王宝强离婚案代理律师张起淮，涉嫌误导公众，要求立案处理。马蓉在“律师违法投诉信”中状告张起淮：“企图通过舆论压力影响该案件的审理结果。”
马蓉在投诉信中提到：“（张起淮）作为一名职业律师，在案件进行当中，利用媒体，将我推向风口浪尖，对我个人的名誉造成了无法挽回的损害，对我个人的人格造成了极大的侮辱。”马蓉还附上了此前出轨事件曝光时，律师张起淮转发疑似马蓉与宋喆聊天记录的微博截图。
她还说：“人要对自己的言行负责，债迟早都要还。谎言不会一直掩盖真相，正如乌云不能永远遮住太阳。 希望有关部门公正处理，以正视听! ”
结果评论区引来网友一阵吐槽和炮轰：“你还有脸出来？”、“你别在澄清了，也没啥用没人会看，出轨就是出轨，在解释都是多余。”
而就在此前1月29日，黄奕前夫黄毅清在媒体网站上发文称，王宝强离婚案被驳回了，暗指王宝强恐败诉。 同日，马蓉的微博小号“不吃素的狮子asdfgh”在微博上晒出了抱着儿子的4张自拍。 马蓉频繁露面，似乎不受离婚案影响，也让王宝强离婚案扑朔迷离。
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