男子花6万“娶”越南新娘 妻子怀孕后失联打胎

回想起过去的3个多月，黄陂男子雷鸣（化名）觉得既像一场美梦，更是一场噩梦：花6万元娶回的越南新娘，在与他幸福生活了3个多月后，带着肚子里的孩子突然消失。如今，雷鸣落得人财两空，每天黯然神伤。
6万娶来漂亮新娘
雷鸣今年31岁，是黄陂姚集人，在汉口一家装饰公司工作。他说，按当地风俗，找对象需房子车子齐备，少说也要几十万元。而他家庭条件一般，所以一直没成家。
去年10月，雷鸣结识了一名红安女子丁某，对方是越南嫁来的媳妇，称可以帮他也介绍一个越南新娘，但需要付几万元聘礼和介绍人路费。雷鸣很感兴趣，表示想接触一下。当月7日，丁某带着3名越南女子来到姚集，其中一名是从事跨国婚姻中介的老板，一名是在越南当地物色女子的阿姨，另一名正是要介绍给他的对象。
雷鸣告诉楚天都市报记者，那名女子叫何婷玉芳（音译），护照上显示30岁，长得端庄漂亮。何婷玉芳对他也很满意，第二天雷鸣向丁某支付了6万元，就开始与何婷玉芳生活在一起。
新婚燕尔幸福甜蜜
雷鸣说，虽然暂时没有办理结婚证，但小两口过得非常幸福甜蜜。何婷玉芳会一点简单的汉语，在家里表现得勤劳大方，家人都对她十分满意。雷鸣也庆幸自己找到了合适的伴侣，他给新娘添置了手机、新衣服，还给路费让她回越南探望过一次家人。何婷玉芳经常与越南的亲人视频聊天，她的亲人们在视频中见到雷鸣也很满意。
去年12月初，雷鸣得知何婷玉芳怀孕了，更是欣喜若狂。他连忙着手办理护照签证，打算择日前往越南，一来办理结婚登记手续，二来探望妻子的家人。在等待的过程中，雷鸣每天都沉浸在喜悦中，做事的劲头更足了，挣的钱也交给妻子打理，对未来充满着憧憬。
怀孕新娘突然失踪
今年1月11日中午，雷鸣发现何婷玉芳出门了，他也没太在意，以为到附近串门了。直到下午5点，他依然不见妻子的踪影，打电话也不接。到了晚上，雷鸣终于拨通了电话，何婷玉芳说自己已到了福州，请雷鸣不要找她。
雷鸣一下子懵了，他在村头走访得知，当天下午，一辆车开进村里接走了何婷玉芳。他从村民们的描述中得知，来人正是当初陪妻子来的婚姻中介老板。
此后几天，雷鸣反复拨打何婷玉芳的电话，偶尔接通，对方有时说不回来了，有时又要他过段时间去越南接她。1月26日，雷鸣最后一次与何婷玉芳通上电话，她说已打掉孩子，准备再找一个丈夫，要他别等她了。从那以后，何婷玉芳将雷鸣亲人的电话、微信全部拉黑，完全失去了联系。
共有5名失意新郎
自从何婷玉芳离开以后，雷鸣日渐憔悴，不能接受新娘人去房空的结局。特别是在得知他们的孩子被打掉后，他几天无法合眼入眠，一下子瘦了十多斤。
雷鸣说，家人和乡亲都知道他娶回了一个异国漂亮老婆，他也宣布准备在腊月二十二举办婚礼，亲友都邀请好了。“三个多月的美梦，我总共花了11万多元，如今人财两空，还在老家落下一个笑柄。”
雷鸣从当初的介绍人丁某处得知，除了他以外，红安另有4名男子与他有同样遭遇，都是那个中介老板带来的越南新娘，没过多久就失踪了。丁某称自己也只是帮忙牵线介绍，无法联系到中介老板和那些新娘。
目前，雷鸣已向黄陂姚集派出所报警，民警受理了他的报案，正在展开调查。
涉外婚姻也要遵循合法途径
近年来，有关中国男子与越南女子结婚后发生反悔纠纷的案例，屡有报道。
从事涉外婚姻多年的中介负责人沙先生称，有意迎娶越南女子的中国男士，一定要打消“买老婆”的想法，须通过合法的婚姻关系才能保护自己的利益。所以，从接触越南女子开始，就要遵循合法的途径。任何新娘都要有经过越南外交部和中国驻越南大使馆认证的单身公证书、越南护照、中国旅游签证，然后在男方有涉外登记资格的民政部门登记结婚。
记者从省民政厅婚姻登记处了解到，涉外婚姻必须通过民政部门登记才有效。近年来，我省公民与越南新娘办理结婚登记呈增长趋势，以红安和大悟等地居多。嫁给中国男子的越南新娘，可以凭结婚证在出入境部门申请一年期的居留签证，每年延期一次，五年之后就可以申请中国永久居留。
据悉，一些未通过民政部门登记的“黑市婚姻”，除了国籍问题、户口问题外，还涉及到非法入境、非法居住等问题。
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