华裔富翁花5亿美元收购美百年大报《洛杉矶时报》

据外媒报道，美国《洛杉矶时报》的母公司Tronc Inc。当地时间7日宣布，以5亿美元卖给当地华裔亿万富豪黄馨祥，希望让这份近来风波不断的报纸重振旗鼓。
据《洛杉矶时报》报道，洛杉矶时报母公司Tronc Inc。表示，已于2月7日达成协议，将以5亿美元外加承担9000万美元退休金负债，把《洛杉矶时报》和其姊妹刊物《圣地牙哥联合论坛报》售予黄馨祥（Patrick Soon-Shiong）旗下的南特资本公司（Nant Capital）。
此消息传开，很多人都在好奇这个买主的身份。他是谁？为什么要买下《洛杉矶时报》？
据称美国华人超过了400万人，即使是旅居美国多年的华人也未必知道美国最富的华人是哪一位，因为这位首富太低调了，他就是：黄馨祥。
陈颂雄还是黄馨祥？
当我们搜索Patrick Soon-Shiong时，会搜到两个名字，一个是陈颂雄，另一个是黄馨祥。看着毫不相关，连姓都不一样，但其实指的是同一个人。
黄馨祥低调到很多人搞不清他的名字。他出生在南非，因为南非人误把他的名“Soon-Shiong”当作了姓，于是他的英文名成了“Patrick Soon-Shiong”。他和妻子米歇尔·陈建立的“陈馨祥家庭基金会”让许多中文媒体误以为黄馨祥名字为Chan Soon-Shiong，即陈颂雄，其实“陈”是其妻子的姓。
从南非到美国 天才医生与成功企业家
黄馨祥可谓是正宗的华裔，其父母原籍广东台山，二战期间移民到南非。黄馨祥1952年出生于南非大城市伊丽莎白港，16岁就高中毕业入读南非知名大学——南非金山大学，获得该校医学博士学位（189位毕业生中排名第四）。那一年他24岁。随后，黄馨祥分别赴加拿大与美国进修，先后毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）和加州大学洛杉矶分校（UCLA）。
黄馨祥是个天才的医生，也是个非常成功的企业家。黄馨祥在加州就读期间，创立了APP药品公司，并在10年后将八成股份和公司售出，大赚46亿美元（人民币近300亿元）。随后与人合伙创立阿博瑞斯生物科技公司（Abraxis BioScience），再次成功拉高公司市值，2010年将公司与股票售予美国赛尔基因公司（Celgene Corporation），又一次大赚30亿美元，使得陈颂雄的身价水涨船高，2016年身价高达90亿美元。
他被认为是世界上最富有的医生和洛杉矶首富，目前身家财产超过118亿美元。黄馨祥还是生物医学界“奇人”，开创了治疗糖尿病的新方法，目前在试图攻克癌症。他在过去十几年里创办的两家制药公司也分别以数十亿美元售出。他手里真正的财富是专利，截至2016年底，他手里有230个专利。其中美国专利92项，国际专利138项。
1993年，黄馨祥在世界上首次采用胰腺细胞移植手术用于治疗糖尿病。另外，他发明了蛋白纳米颗粒转运技术用于治疗转移性乳腺癌，这也是美国食品与药品监督局（FDA）批准的第一个该类药物，目前该药已在全球40多个国家批准临床应用，2014年全球销售额近8亿美元。这两年他又把投资领域扩展到了文化行业。目前，他的一家医疗公司NantHealth位于南加州卡尔弗城（Culver City）。
不仅如此，除了是Tronc公司的最大股东之一（持股占比26%），黄馨祥还是洛杉矶湖人队的其中一个所有人。2011年他从“魔术师”约翰逊手里买来NBA湖人队4.5%的股份，美国当地英文媒体和华文媒体才开始注意到他。“对我来说，篮球是一种放松，让生活保持平衡很重要，”自从来到美国，他就迷上篮球，不仅爱看，也爱打。
除了买湖人队股份能让人感觉到他的“豪”情，从黄馨祥的谈吐中几乎看不到富人的影子——完完全全是个科学家。无论接受专访还是公开讲话，他绝大多数谈的都是医学，似乎满脑子想的都是如何治愈癌症。
作为一名精通贸易的医师，黄馨祥在成为Tronc公司的持股人之后长期与该公司不合。他曾表达过想要持有更多股份和买下《洛杉矶时报》的兴趣，不过遭到了断然拒绝。
在2016年5月发布的声明中，Tronc公司总裁迪尔伯恩（Justin Dearborn）称黄是“一名富有眼界和创造力的领袖，他通过平衡科技与研究推动转型，创造出了可观的股东价值，这都是大家有目共睹的”。
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