东盟外长会声明南海立场微妙

东盟国家外长非正式会议6日在新加坡闭幕。会后发表的主席声明说：“注意到部分外长就南海局势表达的担忧。”
2017年11月东盟领导人会议主席声明中已经消失的“担忧”一词再次出现。但是，同时召开的东盟-中国防长非正式会晤，决定实施联合海上演习，又显示对中国方面的顾及。
东盟前任轮值主席国菲律宾对中国明显很照顾。新加坡接任轮值主席国之后，对华态度稍微回归中立。不过，将于3月开始的旨在规避南海争端的行为准则文案磋商，预计会进行得很艰难，能在多大程度牵制中国还是未知数。
此次主席声明没有点中国的名字，但指出“部分外长对于威胁地区和平与稳定的填海造地活动表明了担忧”，暗中要求中国保持自律，称“需要避免开展让局势变得更加复杂的活动”。
2016年7月，海牙仲裁庭作出否定中国主张的裁决以后，中国仍坚持无视裁决的态度。因此，东盟在此前的领导人会谈等场合，一直多次表示对南海现状的”担忧”。在菲律宾担任轮值主席国的2017年，有关表述逐渐弱化，同年11月的主席声明中，连“担忧”的措辞都消失了。
分析认为，新加坡将根据此次外长非正式会议的声明，拟定4月领导人会议的主席声明。周边国家希望新加坡采取更平衡做法的呼声高涨。
当然，轮值主席国要想与中国共同主导“南海行为准则”文案磋商，不是一件容易的事情。
东盟成员对南海问题的态度本来就不一致，既有柬埔寨和老挝那样的亲华国家，又有越南那样的对华强硬国家。文案制定工作越是深入，磨合成员国之间意见的工作越是艰难。
东盟十国国防部长6日也在新加坡与中国国防部长常万全举行会谈，一致同意2018年底联合实施海上演习。新加坡国防部称；这将是双方首次进行联合演习，东盟与中国讨论了扩大实践性合作的问题。
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