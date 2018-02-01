美智库：中国在中亚软实力“既多又少”

美国詹姆斯敦基金会网站1月30日刊载题为《中国在中亚的软实力比看上去既多又少》的文章称，从一个角度来看，中国在中亚有着不可估量的软实力。它可以、也确实在该地区以一个没有帝国传统的非欧洲国家形象呈现——与俄罗斯和西方截然不同。但从另一个角度来看，中国在这个地区的软实力远远未达到人们的预期，这是由于中国的自身传统，也是由于中亚地区大多数国家政府的性质。
文章认为，中亚国家政府欢迎中国的国与国交往方式，因为它们大多认为，民间交往是别人试图用来改变其政体性质乃至推翻其现政权的伎俩。因此，中国政府迟迟未发展俄罗斯、欧盟成员国和美国等国家已广泛推进的民间交往行动。但这种情况已开始改变：中国政府正在这个领域加大力度，且趋势本身正吸引着它自己的研究人员。最近，哈萨克斯坦知名专家豪哈尔·努尔沙详细讨论了中国在中亚的软实力。
文章称，努尔沙在接受采访时指出，与俄罗斯一样，中国也是运用软实力的新手，因此在奋起直追。但她紧接着表示，中国政府认定，它的利益、特别是在中亚地区的利益要求它赢得该地区的支持。努尔沙说，一个主要原因是，“恐华症”在哈萨克斯坦和其他中亚国家的精英阶层当中仍然很强烈，这意味着有些政治人物总是乐于打出“中国牌”来为自己的议程争取支持。对中国政府和主张在该地区运用软实力的中国政府官员来说，应对这一现实是个真正的挑战。
文章称，对中亚人来说中国（不管怎样还是）有吸引力吗？努尔沙表示肯定，但这不是纯粹意义上的软实力，因为中亚的中国机构并不独立于政府。不过，她认为，这意味着软实力的概念应当扩展。努尔沙说，毕竟中国正表现出有能力通过这样的行为来改变民众态度乃至挑战西方在那里的软实力努力，并促使其他国家采取同样做法。
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