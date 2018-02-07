美《核态势评估》报告被迫“回炉” 因内容冒犯日韩

外媒称，美国国防部被迫纠正《核态势评估》报告中的一些错误，该报告的最初版本于上周发布，其中在一个描述俄罗斯的图表中将日俄有争议的岛屿包括在内。在《日本时报》指出有关“错误”后，美国国防部网站上周末暂时撤下了该报告。
据美国有线电视新闻网网站2月5日报道，五角大楼的一名发言人3日表示：“2018年《核态势评估》报告中有一处错误。”早些时候，该报告草稿中的一张图表将朝鲜国旗插在了代表整个朝鲜半岛的区域上。在报告对外发布前，这一错误被发现并得到纠正。五角大楼表示，这些图表是在报告发布前两周刚加进去的。
美国科学家联合会防御态势项目资深研究员亚当·芒特说：“虽然是无心之过，但这会加剧与亚洲盟友之间的摩擦。在经历了特朗普出言冒犯韩国并引发韩美对立的一年后，这是又一件有可能引起轩然大波的事情。我猜想这导致了与我们的亚洲盟友之间非常尴尬的电话通话。”
另据英国《卫报》网站2月5日报道，国际废除核武器运动说，美国侵略性的新核政策是“战争蓝图”，让世界回到冷战思维。
报道称，在墨尔本成立的国际废除核武器运动的创始主席蒂尔曼·拉夫说，美国新发布的《核态势评估》报告是“使人寒心的文件”，“这增加了核战争的危险……很明显表明美国再次开始与俄罗斯进行大国对抗。评估基本上就是说‘我们又回到冷战了’”。
报道称，特朗普在一份书面声明中表示，美国的战略“旨在使动用核武器变得更加不可能”。但拉夫说，美国的《核态势评估》报告做的事情恰恰相反。他指责该报告提出要“投资开发在潜艇和舰艇上使用的新型核武器，而这会导致出现更多可以考虑核报复的情况”。拉夫说：“这份文件被称为‘核战争蓝图’，我不认为这种说法过于极端。”
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