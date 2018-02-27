印媒妄猜中马联合海洋观测有军事用途 称影响印度安全

印媒称，中国打算在马尔代夫建立的联合海洋观测站可能会被证明是印度政府面临的又一个安全挑战。马尔代夫反对派领导人声称，这个观测站还将具有军事用途，甚至为潜艇基地提供补给。
据《印度时报》网站2月26日报道，马累的政治消息人士说，观测站所在的马库努都岛是马尔代夫北部最西端的环礁，它将为中国在许多商船及其他船只经过的一条印度洋重要航线上提供一个有利位置。它与印度海域的距离很近，而且将试探与马尔代夫关系的红线。
报道称，印度官员证实，2017年，当中马两国签署自由贸易协定的同时，一份名为《中国国家海洋局与马尔代夫环境能源部关于建立联合海洋气象观测站的议定书》的正式协议也最终敲定。不过，这些印度官员表示，他们必须在查看协议的具体内容后才能予以置评。
报道称，在中国和马尔代夫都没有透露观测站项目细节的情况下，马尔代夫主要反对党马尔代夫民主党的一位领导人说，印度面临的挑战是确保这个观测站不会削弱印度与马尔代夫的传统安全关系。
消息人士说，印度在某个阶段将不得不寻求马尔代夫政府就这个观测站的各个方面作出澄清，就像它对中马自由贸易协定所做的那样。
报道认为，马尔代夫位于世界上最重要的一些航线旁，具有重要的战略位置，它认为自己能够为中国在印度洋地区推进“一带一路”计划起到帮助作用。
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