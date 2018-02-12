脸书谷歌定办公室爱情合约 仅可向同事提一次约会

在好莱坞电影大亨哈维·温斯坦被指控性侵女性，性骚扰事件在全球引发舆论狂潮之际，许多公司着手制订规则，避免办公室性骚扰的发生。据香港《星岛日报》12日消息，社交网站脸书公司（Facebook）及谷歌公司（Google）制定了一套独特的方法，要求员工只有一次机会向同事提出约会请求。如第一次约会请求遭拒，便不可再次向这位同事提出约会请求。
《星岛日报》援引《华尔街日报》消息称，脸书公司全球人力资源法律主管斯沃茨表示，拒绝约会的定义包括含糊地拒绝，例如“我很忙”或“我今晚不可以”。但在大型科技公司内有很多年轻男女雇员，他们常会在公司设立的咖啡室及健身室见面，较难界定约会次数。在脸书公司，员工之间的约会包括上司对下属的约会，不需通知人力资源部。但若出现明显不合理情况，例如上司无理要求约会下属，公司会采取纪律行动。
报道还称，美国越来越多的大型公司与员工订立所谓“爱情合约”的“同事关系合约”，避免出现上司无理要求约会下属等性骚扰问题。人力资源专家布雷斯林表示，她收到过许多关于办公室订立员工约会守则的问题，即雇员签约同意在办公室以专业方式工作，员工彼此之间的亲密关系只能在双方同意下发生。
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