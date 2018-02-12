金正恩捎信邀请文在寅访问朝鲜引外媒关注

朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正作为朝鲜最高领导人金正恩的特使，10日向韩国总统文在寅转交了金正恩关于改善朝韩关系的亲笔信，并转达了他对文在寅访问朝鲜的口头邀请，引发外媒关注。
据韩联社2月10日报道，韩国青瓦台发言人金宜谦表示，金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正当天拜访文在寅时转交了金正恩的亲笔信，并转达了金正恩邀请文在寅访朝的口信。金正恩在亲笔信中表示，有意尽快与文在寅会面，正式邀请文在寅在方便的时候访问朝鲜。文在寅回应称，今后要创造条件，促成访朝之行。
报道称，当天上午，文在寅接见了到访的金与正等朝鲜高级别代表团一行并与他们共进午餐。除了金与正外，朝鲜高级别代表团还包括最高人民会议常任委员会委员长金永南、国家体育指导委员会委员长崔辉、祖国和平统一委员会委员长李善权。
报道称，双方在友好的气氛中对话。金永南表示，衷心祝贺平昌冬奥会开幕式取得圆满成功。文在寅表示，为推动韩朝关系发展，需要朝美尽早对话，希望朝方为此采取更积极态度。文在寅还表示，朝鲜代表团访韩使平昌冬奥会成为一届和平的奥运会，也有助于实现半岛和平、改善韩朝关系。
又据美联社2月10日报道，10日晚上，朝鲜和韩国在奥林匹克历史上首次联合组成的女子冰球联队，在观众呐喊中进行了首场比赛。
报道称，和开幕式一样，这场比赛也有朝韩两国重要人物到场，朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正以及朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南与韩国总统文在寅共同观看了朝韩冰球联队与瑞士队的比赛。
据美联社报道，数十位身穿红衣的朝鲜拉拉队员在关东冰球中心为联队加油，但韩朝联队还是以0∶8负于上届冬奥会季军瑞士队。
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