潜艇停用 军机趴窝！德国防军报告揭示军队糟糕现状

德国《柏林日报》网站2月20日报道称，德国联邦议会国防专员汉斯-彼得·巴特尔斯描绘了联邦国防军的糟糕现状。巴特尔斯20日在柏林公布联邦国防军最新年度报告时说，虽然国防部长冯德莱恩宣称出现了趋势转折，但整个军队依旧在人员和物资装备方面存在巨大缺口，业已启动的改革尚未达到足够规模。
巴特尔斯指出，近年来军队的物资战备情况“没有好转，而是进一步趋向恶化”。例如联邦国防军的空中运输能力目前非常薄弱，进出行动地区的飞行任务经常延误数天，取消飞行几乎成为常态。
德国联邦国防军目前参与13项海外任务，例如在阿富汗、马里或在反“伊斯兰国”极端组织国际联盟框架下的行动。此外还有欧洲的集体防御任务。冷战结束以来，德国国防开支持续减少，直到2016年才开始重新增加。国防部长冯德莱恩和她的下属目前主要专注于改革联邦国防军的管理结构，从而有的放矢地利用增加的资金。
巴特尔斯说，2017年底德国海军的6艘212型潜艇全部处于停用状态。目前服役的14架A-400M运输机一度全部趴窝。其他机型也出现大规模停飞，机组成员经常无法完成训练飞行时长。而海军也是同病相怜。巴特尔斯说：“老旧船舰淘汰得顺利、及时，但新船舰的交付时间却被推迟数年。”简单的装备物资也严重匮乏。联邦国防军部队不得不经常到其他部队借东西，活脱脱形成了一个“借来借去系统”。
有关军队人员短缺问题，这位国防专员说道：“2.1万个士兵级别以上的军官和士官职位空缺。”由于人员非常短缺，工作落到了下面的士兵头上，“通常导致负担过重和情绪沮丧”。
正如年度报告所说，能够满足极端身体要求或从事特殊行动的人员尤其短缺——例如飞行员、战斗蛙人或水雷清理潜水员。计算机和电子学专家同样不足。
就物资装备匮乏问题，巴特尔斯在报告中写道：“走访的几乎所有部队都表示，迄今尚未在物资装备方面感受到任何好转。有官兵抱怨服装缺失：比如根本没有与军装相配套的冬季防寒和防风头盔。”
很多兵营和联邦国防军其他物资的状态也不尽如人意。巴特尔斯去年接到了各种有关淋浴器损坏、卫生设施发霉和营房倒塌的投诉。一名士兵说，他和战友总要自己掏钱购买营房清洁剂，提供给他们的只有水桶和清洁用具。
最近还有报道称，将参加北约快速反应部队的联邦国防军部队缺少坦克、防弹背心、冬季作战服和帐篷。
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