杜特尔特称希望派兵赴华受训 意在“平衡”与美军关系

港媒称，菲律宾总统杜特尔特希望通过派兵到中国训练的方式创造“平衡”。
据香港《南华早报》网站2月21日报道，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特说，他想派士兵前往中国接受反恐训练。
报道援引《菲律宾明星报》的报道称，杜特尔特说需要“平衡”菲律宾士兵的训练，菲律宾军方与美国军方有牢固的联系。
杜特尔特2月19日在马尼拉举行的纪念华裔菲律宾人商业俱乐部成立20周年的活动上发表讲话，报道援引杜特尔特的话称：“大部分菲律宾士兵……肯定会立即选择美国。他们建立起的联系就是这样。”
他说：“我的建议是下一批士兵应该直接前往中国……这样可以有个平衡。我确信中国肯定有学院训练优秀的中国职业士兵。也许中国可以接待菲律宾士兵让他们……并非与美国士兵作战，而是打击恐怖主义。”
报道称，军事专家对这一提议表示乐观，他们说这可以帮助杜特尔特推动重新平衡与美国和中国的关系，还可以加强杜特尔特对军队的掌控。
但一名菲律宾前政界人士对此表示怀疑，他说菲律宾长期与美国的军事联系不可能与派兵前往中国受训相互兼容。
报道称，五角大楼2017年6月宣布，将为菲律宾部队提供安全援助，情报、监视和侦察领域的训练，以协助其在冲突不断的马拉维打击恐怖主义。
五角大楼说，除了在菲律宾南部进行轮换演习的50至100名常规特种部队士兵以外，又增派300至500名士兵到菲律宾支援日常训练和行动。
同时在2017年6月，中国捐赠价值5000万人民币元的数千把枪支，以帮助马尼拉在南部城市与伊斯兰武装分子战斗。
中国驻菲律宾大使赵鉴华当时说，“中方在反恐方面愿意探讨在联合训练，情报分享以及联合军事演习方面同菲律宾合作”。
报道称，杜特尔特2月19日在活动上发言时说，他的提议不意味着马尼拉会切断与传统盟友美国的联系，此前他曾指责美国干预菲律宾内政。
杜特尔特说：“让我们搞清楚这一点——我们与美国关系很好。特殊条款、军事援助——这就是为什么我们不能与任何一个其他国家建立军事同盟关系，因为只有一个同盟。”他指的是《美菲共同防御条约》。
他说：“菲律宾现在是转向中国。但我们维持（与美国的）良好关系。我们有（菲美）防御条约，我们会遵守条约，我不知道什么时候会发挥效用。但如果我们开战，所有事都不再重要。”
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