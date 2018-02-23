Uber CEO：将大举投资东南亚市场 软银说的不算

Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)今日表示，虽然Uber在东南亚市场将处于亏损状态，但公司仍会在该地区大举投资。
上个月，软银收购了Uber 15%的股份，这使得Uber与软银投资的亚洲其它打车服务合并成为了可能，如新加坡的Grab和印度的Ola。CNBC本月早些时候曾报道称，Uber准备将旗下东南亚打车服务出售给Grab，以换取后者大量股份。
知情人士称，软银在投资Uber时也表示，希望Uber能专注于在美国、欧洲、拉美和澳大利亚市场，而非亚洲。众所周知，亚洲一直是打车服务成本最高、竞争最激烈的地区之一。
但Uber CEO科斯罗萨西似乎并不支持该战略。他今日在印度新德里表示：“我们预计在东南亚市场将出现亏损，但在营销和补贴等方面仍会大举投资。”他还称，由于人口众多，互联网用户增长迅速，东南亚市场的潜力非常大。
科斯罗萨西说，软银是一家投资者，在公司合并和合作等方面，最终的决定还是由Uber及董事会来作出。科斯罗萨西还称，软银投资Uber之后，Uber在印度的运营不会发生任何改变。
他说，印度是Uber增长最快的国际市场之一，占Uber全球业务量的10%以上。虽然如此，科斯罗萨西同时指出，Uber目前在印度仍处于亏损状态。印度的出租车市场规模约为120亿美元，Uber在印度的主要竞争对手为Ola。为了争夺市场，两家公司投入了数百万美元的资金。
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