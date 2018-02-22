两男子竟穿日本军装在南京保卫战遗址拍照 被骂“卖国贼”

港媒称，去年上海抗日遗址四行仓库附近，有多人身穿日军军服拍照遭到警方拘留，近日又有至少两名青年“不知亡国恨”，竟然在南京保卫战遗址附近，身穿日军军装、手持枪械和日本国旗照相留念，还摆出夸张搞笑造型，被民众狂骂“卖国贼”。据悉已经有热血网友向南京警方报案。
据香港《星岛日报》2月22日报道，20日晚，微博网友“上帝之鹰_5zn”发出三张涉事照片，图中有至少两人身着二战时期的日本海军陆战队军服以及三式夏装军服，站在南京紫金山的一处碉堡前。二人还手持枪械、刺刀、以及一面写有“武运长久”的日本国旗，还摆出了一个夸张的搞笑造型。
举报网友称，“在那里拍这个意味着什么，我就不说了，可怜抗日先烈的英灵，被某些不孝的儿孙无情践踏。”
据悉，南京紫金山有着最丰富的南京保卫战遗址群。据历史记载，1937年12月，驻守紫金山的将士，经过四日殊死抵抗，不敌日军强攻，于12月12日失守，次日南京陷落，日军开始进行惨绝人寰的南京大屠杀。
报道称，相关微博引起了广大市民和网友的强烈愤慨，21日中午，南京本地网友“吃汤包的壮胖子”表示，自己已经到南京公安局中山陵派出所报警。
报道称，该网友又晒出了疑似为事件当事人的QQ对话截图，而该QQ号所有者唐某，曾于2015年4月，穿日军军服公开参加成都动漫展，险些令展览被关闭。
报道称，去年8月3日夜间，多名青年穿着仿制的二战日本军服在四行仓库抗战纪念广场拍摄照片并且将照片上传网络，引起轩然大波。
报道称，经网友举报之后，上海在当月行政拘留了部分涉事者，并对两名涉事未成年进行教育训诫。
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方微博21日回应称，“岂能拿民族伤痕当玩笑。”
该微博还称“跳梁小丑在当年南京保卫战发生之地紫金山如此无底线的恶劣作秀，相信一定会被绳之以法！此外，除了对小丑的斥责，我们还要深思，为什么屡屡发生这样丑恶行径？我们全社会该做些什么？”
对此，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长张建军表示：“我们对这种着侵华日军军装拍照取乐的行为，表示严厉谴责和愤慨。今后，作为爱国主义教育基地，要对青少年的历史教育进行加强。”他说，“如今的历史教育重考试，而在道德教育上有所缺失。此外，相关法律也亟待健全，岂能把民族的伤痕拿来当玩笑开。”
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