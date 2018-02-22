俄唯一航母8亿美元升级费或砍半:国防预算大缩水

据英国防务期刊（uk defence journal）援引俄罗斯媒体报道称，由于俄罗斯国防预算的严重削减，其唯一航空母舰“库兹涅佐夫”号（Admiral Kuznetsov）的升级工作也将相应减少。
知情人士对媒体称，航母的预算可能由之前的8亿美元削减一半。
该消息源称，削减预算将主要影响到航母的现代化改造，但是一些修复工作仍将充分执行。当前的预算将用于“库兹涅佐夫”号动力系统的升级。
“库兹涅佐夫”号1991年开始服役。2016年11月，一架从“库兹涅佐夫”号航母起飞的米格-29战斗机在地中海坠毁，坠机海域距离航母几公里。2016年12月初，一架苏-33战斗机结束在叙利亚作战任务后，在“库兹涅佐夫”号降落时因阻拦索断裂而冲出甲板坠海。
这两起事件后，“库兹涅佐夫”号舰载机被转移至叙利亚Khmeimim空军基地继续执行军事任务。
去年8月23日，俄罗斯海军负责武器装备的副司令布尔苏克在“军队-2017”论坛上表示，“库兹涅佐夫”号将从2018年开始进行维修，将耗时2年半至3年时间。
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