亚洲楼市迎来转折点 过热市场开始降温

日媒称，过热的亚洲房地产市场开始出现改变征兆。各国及各地区当局开始遏制投资。在美联储加息的背景下，亚洲各国和各地区也将实施金融紧缩，如何驾驭房地产资金让房地产行业实现软着陆，是整个亚洲的课题。
据《日本经济新闻》网站2月9日报道，2017年11月，某投资集团以约400亿港币（约合51亿美元）购买了象征香港金融街的73层高楼“中环中心”，创下全球商办单一交易金额的最高纪录。
据日本不动产研究所透露，香港的办公楼和公寓楼价格在截至2017年10月的半年内分别上涨6.5%和5.2%，市场并没有降温迹象。香港主要办公楼的平均租金上涨至东京的两倍以上。
据迪罗基公司统计，2017年亚洲和大洋洲房地产企业的收购和大型房地产的交易总额达1952亿美元，比前一年增加43%。泰国首都曼谷和柬埔寨首都金边的主要办公楼租金在过去五年上涨30%以上。印度尼西亚首都雅加达和菲律宾首都马尼拉的办公楼租金也上涨了40%左右。
在新加坡，为进行二次开发而购买老公寓的情况不断出现。据仲量联行公司统计，2017年以二次开发为目的而购买房地产的金额达77亿新加坡元（约合58亿美元），仅次于雷曼兄弟公司破产前的2007年的水平。新加坡民用住宅价格指数2017年时隔四年转为上涨。
报道称，人口涌入都市和基础设施建设等导致房地产价格不断上涨，除此之外，来自中国的资金也加快了房地产市场的升温。在澳大利亚墨尔本，2017年第二季度新房交易的20%以上是外国人购房，其中八成是中国人。
不过，供应过剩的局面开始扩大。在距离马来西亚首都吉隆坡市中心20分钟车程的地区，主干道沿线的商务楼建成一年了还是贴着招租广告。据中介透露，进驻率仅约为10%。吉隆坡市中心29层的公寓楼空置率也超过50%。
2017年11月，马来西亚政府官员宣布冻结房价在100万林吉特（约合25万美元）以上的高级公寓的开发许可。该国央行指出，如果楼房供应过剩局面持续下去，那么吉隆坡周边的办公楼空置率将由现在的24%上涨至2021年的32%。
报道称，香港和新加坡当局也在呼吁有意购买房地产的个人进行谨慎判断。各方对房地产泡沫的警惕意识加强。新西兰政府则修订了《海外投资法》，禁止外国人购买二手房。由于中国人的购房需求大增等因素，奥克兰的独幢楼房平均价格过去四年上涨至原来的1.6倍。
报道称，旺盛的房地产投资也是亚洲经济的支柱。如果急剧遏制需求导致房地产价格骤跌，那么企业和个人可能债台高筑。截至2016年底，韩国家庭收支负债额达1566万亿韩元（约合1.4万亿美元），相当于国内生产总值的96%，其中大部分是房地产贷款。
在全球金融宽松的背景下，低成本筹集资金的环境正处于转变期。亚洲国家的中央银行大多预测美国加息，正探索实施金融紧缩。为了让过热的房地产市场实现软着陆，需要谨慎实施政策。
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