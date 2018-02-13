特朗普儿媳收白色粉末信件 调查确认系玉米淀粉

白色粉末”？原来是玉米淀粉！美国总统特朗普之子——小特朗普的妻子瓦妮莎·特朗普12日在打开一封装有神秘“白色粉末”的信件后，被送往纽约一所医院。而《纽约邮报》援引当地执法人员消息称，这些神秘的“白色粉末”经调查后确认是玉米淀粉。
根据当地执法人员的说法，瓦妮莎当日上午10时左右在她母亲邦妮·海登家里打开了一封盖有波士顿邮戳的信件。而在瓦妮莎打开这封信件之前，她的母亲海登也触摸过这封信件。随后，瓦妮莎被送往医院。但在她被送往医院之前，她还打电话给美国紧急求助电话911、她的母亲海登及第三个身份未知的人。
执法人员还表示，在这封信件中，除了“神秘粉末物质”外，还有一封威胁信。
事发后，纽约市警察局精英紧急服务部、情报部门、特勤局、环境保护部和联邦调查局联合反恐特遣部队都对此事作出反应。
此事也吸引了美国政坛的关注，被视作超越“政治领域”。美国总统特朗普的私人律师迈克尔·科恩谴责这一“危险且鲁莽的行为早已超过政治分歧”，白宫发言人桑德斯当日也在新闻发布会上透露特朗普总统已同瓦妮莎通话，但无法对事情本身作出评论。
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