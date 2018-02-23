特朗普称将提高最低购枪年龄门槛:从18岁提到21岁

美国总统特朗普22日在白宫表示，美国将把最低购枪年龄的门槛从18岁提高到21岁，实行更严格的购枪者背景审查程序，禁用“撞火枪托”等装置。
特朗普当天召集多位地方政府、执法部门以及教育部门官员在白宫讨论美国校园安全问题。特朗普在座谈会上多次提及枪支暴力，他表示联邦政府将尽快行动，确保枪支暴力远离校园。
特朗普当天还表示，他支持让部分有资质的教师在校期间持枪的建议，他认为此举不仅可以保护校内人员安全，同时还可以对不法分子起到威慑作用。
在谈到全国步枪协会(NRA)时，特朗普表示，他已经与该组织高层进行过沟通，告诉他们现状必须要改变。NRA方面也表示，该组织“已经准备好做正确的事情”。
本月14日发生的佛罗里达州校园枪击案引发美国国内新一轮控枪抗议浪潮，许多地方的学生参与到游行活动之中。21日，特朗普在白宫会见了案发学校的师生和家长代表，听取他们在校园安全、枪支管理方面的诉求。
22日，特朗普在社交媒体推特上连续发布多条推文，表明改变现状的决心。他在其中一条推文中表示，“我强烈支持对购枪者进行全面的背景审查，包括精神健康状况……我希望，美国国会能够在控枪问题上做点事情。”
作为美国最大的拥枪组织，NRA首席执行官韦恩·拉皮埃尔22日对近期的控枪讨论做出回应。他重申持枪自由是美国宪法第二修正案赋予的权利。他承认美国在保护校园安全方面存在巨大漏洞，该组织愿意为所有美国学校免费配备枪支。
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