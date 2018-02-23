FBI逮捕中国机器人专家 指控其诈骗42万美元

香港《东方日报》今天转引美国媒体报道，香港大学新兴技术研究所所长席宁涉嫌于2011年至2016年期间，骗取密歇根州立大学及电机电子工程师学会（IEEE）超过42.9万美元（约272万元人民币），上周四（15日）在大学校园附近被联邦调查局（FBI）以电信诈骗罪名拘捕。席宁于周三（21日）在地方法院聆讯，目前仍被拘留，其辩护律师尚未公开回应。
席宁是密歇根州立大学机械人及自动化实验室的前主管，联邦调查局形容他是在机械人、纳米传感器、智能控制及系统方面的“世界知名专家”。根据法庭文件，席宁被指于案发的5年内，以虚假的账单向校方及IEEE报销旅游等开支，并以所得的金钱主要偿还巨额的信用卡欠款。当地传媒报道，席宁是中国公民，并拥有美国永久居留权。
席宁于1997年起在密歇根州立大学任职，并于2011年初前往香港城市大学任教。他之后致函密歇根州立大学，表明自己不会再于该校工作。对方要求席宁返美，令他要向城大辞职。席宁于2014年6月返回密歇根州后，校方对他展开内部调查，怀疑他接受第2个终身职位以进行“不可接受的研究”，以及在向美国国家科学基金会申请联邦拨款时，未有透露与中国有关的研究及资助。
席宁被密歇根州立大学停职3周，校方于翌年得悉他已接受在香港的第2个教职，违反该校的规定。FBI表示，席宁当时不配合校方的调查，并于2015年10月辞职。有消息人士向密歇根州立大学透露，指在香港大学一个网站上，发现席宁获委任为该校的机械人与自动化的首席教授，以及新兴技术研究所所长。
席宁曾于2016年2月返回美国，接受FBI的问话，他当时表示自己为香港大学工作，并否认在申请美国政府的研究拨款时，故意隐瞒任何与外国有关的研究、拨款或薪酬。国家科学基金会则称，席宁在申请表格中，没有披露任何与外国的关系及收入。
报道续指，席宁又向FBI表示，IEEE向他提供多达20万美元报销开支。不过，FBI发现席宁自2009年起，获IEEE给予合共120万美元，而几乎所有账单都是由另一名中国公民，以及他一名密歇根州立大学博士生签署。香港大学暂未作出回应。
据观察者网查询，席宁在中国内地的最近一次公开活动是在去年7月的深圳，他参加了全球人工智能与机器人峰会。
该峰会的承办方之一雷锋网介绍，席教授获奖无数，他在 1995 年 8 月荣获 IEEE / RSJ 智能机器人系统国际会议 （IROS） 的最佳论文奖，也在 1998 年于《柔性自动化技术——日美座谈会》上荣获最佳论文奖。在 1999 年 5 月，席教授赢得 IEEE 机器人与自动化学会的青年科学家奖。2007 年时，他除获得 IEEE 自动化科学与工程会刊的最佳论文奖外，还荣获 SPIE 的纳米工程大奖。此外，他更是美国国家科学基金会的杰出青年学者奖得主。
席宁还被中国内地引进为“千人计划”专家，受聘中国科学院沈阳自动化研究所的博导。
席宁还是机器人学国家重点实验室学术委员会成员。据《科技导报》2015年的报道，席宁是1999年中国科学院百人计划的入选者，并在此后与中国科学院沈阳自动化研究所开始了长达近20 年的密切合作。
目前的犯罪指控仅限于联邦调查局方面，席宁未有机会公开回应。
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