日媒称，传统的金融正被IT从根本上颠覆，借助尖端科技迅速发展。其发展速度可以说与投资额成正比例。
《日本经济新闻》网站2月9日以《中美分羹全球金融科技投资》为题报道称，日本经济新闻社在会计事务所毕马威的协助下进行了推算。结果显示，从基于风险投资和并购的对金融科技企业投资额来看，美国具有压倒性优势，2017年达到约150亿美元。中国和欧洲各国次之，而日本还不到美国的1％，令人遗憾。
到2030年，美国可能仍然力压其他国家。除了通过互联网向民众等筹集资金后放贷的“信贷”和智能手机结算之外，虚拟货币的基础技术“区块链”也将得到更多利用。美国的金融科技投资或将扩大至金融机构的系统和房地产管理等各个领域。
报道称，中国的存在感迅速提高。中国金融机构的服务并未覆盖所有角落，因此金融科技需求强烈。同时，据毕马威财务咨询的董事竹内浩预测，“在亚洲等新兴市场国家，金融科技投资将迅速扩大”。
报道称，到2030年，日本针对金融科技企业的投资额将为10亿美元，增至2017年的逾10倍，但从全球来看仍显逊色。
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