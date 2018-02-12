美媒：美将向东亚增派特种部队 紧盯中俄对手

美国《华尔街日报》网站2月9日发表了戈登·卢博尔德和南希·优素福的题为《美国考虑借助海军陆战队特种部队加强亚洲军力》的报道。
军方官员称，在美国为应对中国不断提升的影响力而调整军力部署之际，五角大楼正考虑将全副武装、能力全面的海军陆战队远征队派往东亚，缩减中东的一些部署。
此举将是特朗普政府在上个月公布国防战略报告后，为扩大美国在亚洲的军事存在而采取的第一批具体措施之一。
这项新战略和去年12月份公布的国家安全战略制定了一项目标，即让美国军队撤出中东，重新部署，以对抗战略竞争对手中国和俄罗斯。
官员称，虽然新国防战略是在半岛核武器计划导致局势紧张之际发布的，但它的目的并不是为战争进行准备，它是一项有关美军根据它所看到的威胁，在未来至少四年中如何部署的方针。
官员称，这些“主要军力调整”的目的是在全球重置军力。
美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德将军，在于本周结束的八天亚洲之行期间谈到美国在亚洲的部署，他说：“我们在这里有持久利益，我们有持久承诺，我们有持久存在。”
官员称，海军陆战队远征队等特遣部队的常备部署，将显著提升美国在太平洋的军事能力。海军陆战队远征队将处于机动状态：他们可以进行巡逻，与该地区盟国军队一同进行训练，并且可以在冲突爆发时作出反应。
军方官员称，除海军陆战队远征队外，美国还在考虑其他一些补充提议，其目的是为对抗正在崛起的中国而将军力部署到东亚。新的国防战略认为，崛起的中国会破坏几十年来的国际秩序。官员称，他们不知道有关部署的最终决定将于何时作出。
军方官员称，美国目前已经在日本拥有约5万名驻军，其中包括约1.8万名海军陆战队员，在韩国有2.95万名驻军，在关岛有约7000名驻军。
一支海军陆战队远征队由约2200名海军陆战队员组成，这些队员由两栖攻击舰运送，这种舰艇本质上是轻型航母。海军陆战队远征队能够进行海陆空作战，并开展救援、后勤和支援行动。一支远征队通常拥有固定翼战机、直升机、坦克、迫击炮等武器和作战支持资源。
海军陆战队远征队通常会部署到两栖舰艇上七个月时间，他们可能始终待在水面，也可能为进行培训或开展行动而短暂部署到岸上。
海军陆战队司令罗伯特·内勒将军称，派往亚洲的海军陆战队远征队将进行巡逻，并与盟国开展联合训练演习。
内勒将军说：“我们必须保持存在，参与竞争。”他说，新国防战略“将决定我们未来的海军存在，尤其是在印度-太平洋地区”。
驻扎在西海岸的海军陆战队远征队曾由美国前往中东，参加伊拉克、阿富汗以及最近的叙利亚战争，这些地区都是美国中央司令部的责任范围。
海军陆战队远征队的成立目的是作为一支快速反应力量，他们是2016年最早到达伊拉克北部附近、以便为从“伊斯兰国”极端组织手中夺取摩苏尔的战役做准备的部队之一。
军方官员称，一项相关举措是，海军陆战队下个月将增加在澳大利亚达尔文执行轮训任务的队员人数。官员称，现在每年约有1250名海军陆战队员在达尔文进行六个月的轮训，该数字3月份将增加，增幅不详。
此前宣布的其他举措包括在菲律宾的更广泛反恐任务以及向该地区继续部署新装备，例如向新加坡部署LCS濒海战斗舰，并最终向日本部署F-35联合攻击战斗机。
北京认为美国是太平洋上一支正在衰落的力量，美国军方官员不同意这种看法。
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