电商刷单被罚14万：美国买家1个月莫名收29个包裹

利用国外真实客户信息在境外电商平台上虚假注册、下单，并通过跨境物流发送包裹的方式虚构交易——金华市市场监督管理局日前查处浙江省首例跨境电商刷单案，义乌市一家电商公司被罚款14万元。
去年11月，美国福布斯网站刊发报道称，宾夕法尼亚州的哈文·麦基汉（Heaven McGeehan）女士接连收到从中国寄来的小包裹，里面的货物都是廉价的扎头绳，包裹上的姓名、地址均是她本人的，但东西不是她买的。因为她曾在阿里巴巴旗下“速卖通”平台买过商品，怀疑是商家泄露了其个人信息。
“新闻发出后，我们注意到了，根据报道配图中的包裹单号，发现是义乌一家公司发出的。”2月11日，金华市市监局稽查支队执法人员告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。
执法人员经现场检查，发现该公司在速卖通、美国WISH等跨境电商平台上共开设499家网店，并使用企业资源计划系统（ERP）管理。去年1月，公司为提升WISH平台上网店的信誉和销量排行，采用将其他交易平台上的真实客户信息导出，在WISH网站虚假注册、下单的方式，使用跨境物流发送包裹进行虚构交易。至案发时交易27092单，其中仅去年8月就虚构交易3121单，客户名为Heaven McGeeha的美国消费者当月收到包裹29个。
据介绍，由于邮政相关定价政策和美国的邮政服务补贴，中国公司向美国运送小型包裹的费用很低。
根据《网络交易管理办法》的规定情形，这家公司通过虚假注册、虚构交易，提升自身网店商誉的行为属虚构交易。2月上旬，金华市监局根据《反不正当竞争法》规定，责令当事人立即停止违法行为并罚款14万元。
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