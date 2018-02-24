马代发直率声明批印“干政” 印媒:我们被无视了

《印度教徒报》2月23日报道说，马尔代夫政府22日“无视”印度对马方延长紧急状态做法的关注，并发声明表示，包括印度在内的国际团体应该避免干涉该国事务。
报道说，马尔代夫外交部22日发表了一则不同寻常的直率声明，回应印度对该国延长紧急状态一事的失望之情。该声明说：“国际社会的朋友们和伙伴们，包括印度在内，应该避免采取任何可能阻碍马尔代夫解决该国所面临问题的行动。”
针对印度日前指责马方延长紧急状态的做法没有宪法依据，马尔代夫外交部的这则声明对此也予以驳斥，指责印度的这种言论“完全曲解了事实，忽略了马尔代夫的宪法和法律”。
马尔代夫决定延长紧急状态 遭印方无端指责
本月1日，马最高法院发布裁决令，要求亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等9名反对派领导人。4日，最高法院再次发布裁决令，称因亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。5日晚，亚明宣布实施为期15天的全国紧急状态。进入全国紧急状态后，马尔代夫警方以调查需要为由逮捕了首席大法官阿卜杜拉•赛义德、法官阿里•哈米德等司法行政部负责人。马尔代夫最高法院6日晚间表示，撤销释放前总统纳希德等9名反对派领导人的裁决。
之后，马尔代夫议会20日召开特别会议，批准将全国紧急状态延长30天。马尔代夫亚明政府表示，寻求延期是基于国家安全委员会的建议，而议会通过该决定是为了应对国家安全所受到的威胁。随后一天，印度外交部表态称印度对马方延长紧急状态30天这一做法“深感失望”，并称此举违反马尔代夫宪法。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost