美军加快研发高超音速武器应对中俄 10年内将投入使用

美国《洛杉矶时报》网站2月21日发表了题为《准备迎接高超音速飞行：速度是音速的5倍》的报道。
研究人员说，使飞行器达到5马赫（5倍音速）的技术可能在10年内投入使用，首先用于导弹。此举利害关系重大。
五角大楼把高超音速武器看作潜在的“游戏规则改变者”，可能像隐身战机或智能炸弹那样给自身或对手提供极大的优势。高超音速导弹将极难击落，可以机动避开对手的防御，在几乎或根本没有预警的情况下击中目标。
俄罗斯和中国也在研发高超音速导弹。
美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯上将上周对众议院军事委员会说：“我对中国大力投资于下一轮军事技术，包括高超音速导弹，深感担忧。如果美国不能齐头并进，在未来战场上（太平洋司令部）与人民解放军的竞争会很艰难。”
国防部高级研究项目局正在与空军合作牵头开展一项高超音速武器概念计划。该机构已经与包括雷神和洛克希德-马丁公司在内的防务公司签订合同，由这些公司研发相应技术，使“高效便宜”、在空中发射的高超音速巡航导弹变成现实。
美国轨道ATK公司最近也选择加入国防部高级研究项目局的一个高超音速飞机发动机项目，军方的飞机制造商也在讨论自己的高超音速飞机概念。有消息说，国防部近期准备测试用于火炮系统的超高速弹，其速度可能接近6马赫。
兰德公司去年发布的一项报告称，可靠的高超音速技术不仅能使导弹达到惊人的速度且更难击落，还能为异常高度上的更大机动性创造条件：这既包括更靠近地面的高度，也包括远远高于当前导弹防御系统射程的高度。
要研发可行的高超音速技术，美国需要研发能够在高速高温情况下长期工作的发动机系统和相应材料。专家说，仅仅研发费用就可能相当巨大。
此外，研究人员说，目前还存在巨大的技术障碍，尤其是在材料科学方面。
重返地球大气层时，航天飞机要面对接近1650摄氏度的温度。飞机使用的铝在这个温度会立即熔化。一种可能的解决办法是在速度略高于5马赫的时候使用钛或镍的合金。速度如果再高或许可以使用陶瓷基复合材料，这是一种强度大、重量轻的纤维。
研发更大的超燃冲压发动机也是个难题。火箭虽然可以使飞行器达到高超音速，却太大太重，对于较轻的导弹或飞机来说效率低下。
不过，新的技术进步使有些问题的解决变得不那么困难。最近，洛克希德-马丁公司“臭鼬工厂”的副总裁杰克·奥巴尼恩在一个航天技术会议上说，更强的计算机处理能力和数字工具能帮助他们为一种被称为SR-72“黑鸟之子”的概念飞机设计出三元超音速冲压式喷气发动机，并配备一套“极其先进的冷却系统”，使发动机能够经受多次发射。
面对所有这些挑战，研究人员说，高超音速技术大概将率先用于导弹，然后再用于载人飞机。
但是，不要指望近期就能订购一张高超音速飞机的机票：兰德公司的高级工程师乔治·纳库齐说，这种技术的大规模商业应用可能至少还得等上30年。
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