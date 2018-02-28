印度在塞舌尔建军事基地令当地人不满

英国《独立报》网站2月19日发表题为《在中国影响力不断增强之际，印度将在塞舌尔建军事基地》的报道称，印度准备在塞舌尔建军事基地，“以与中国争夺在印度洋的影响力”。
1月，印度与塞舌尔签署了一份长达20年的协议，在阿桑普申岛上修建飞机跑道和码头。
塞舌尔于印度而言具有重要的战略意义，因为该岛链靠近重要的全球航道。
印度总理莫迪2015年访问塞舌尔时首次宣布了这一协议，该协议也遭遇了种种问题，批评人士担心，移交领土需要塞舌尔政府明确解释印度的作用。
2月初，约50人抗议修建这一海军基地。他们认为，这一项目的细节没有公开，可能会对当地环境产生灾难性影响。
抗议活动的组织者之一拉尔夫·沃尔塞雷对塞舌尔通讯社说：“这一协议不会得到塞舌尔人民的支持。我们不清楚其中的细节，到底是什么安排？会付出怎样的代价？”
“我们的问题是，塞舌尔不能卷入超级强国的冲突中。我们需要不结盟，对所有人保持友好，不树敌。”
他还说：“如果爆发涉及印度的军事冲突，阿桑普申岛的设施将使塞舌尔面临巨大的危险。我们是在和有核武器的国家打道。”
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