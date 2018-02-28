英国肯德基“闹鸡荒” 网友竞拍炸鸡秘方开价不菲

据英国《每日邮报》报道，在英国肯德基面临闭店危机期间，一位拍卖网站的卖家瞄准英国快餐爱好者的需求，声称已经找到了肯德基的炸鸡秘方。
这位卖家在线销售炸鸡腌料和调味料，并自称配方完美融合了肯德基著名的12种香料，可以方便炸鸡爱好者在家自制。肯德基爱好者可以购买250克的调料分装袋，售价3.29英镑（约29元人民币），20公斤的分装袋售价49.99英镑（约440元人民币）。
但如果买家不想自己制作，一些卖家甚至还在拍卖网站上出售现成的肯德基鸡肉，售价高达1999英镑（约17603元人民币），目前还无人竞拍。
肯德基将自己的原始食谱秘密保存下，自20世纪40年代以来，它的保密性比大多数国家机密都要高。但在2016年8月，肯德基上校的一位亲戚发现了藏在他家庭剪贴簿后的被认为是配方的东西。
然而，美食博客约翰娜认为，在家里制作肯德基鸡肉非常昂贵且耗时。
肯德基食品短缺危机自2月16日以来一直影响英国，由于缺乏供应，英国三分之二的肯德基店面关闭。26日，由于闭店，菜品减少，缺少食材，肯德基用“sorry”（对不起）登报致歉。
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