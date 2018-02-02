马来西亚网红直播炫富 引来歹徒抢劫遭枪击

马来西亚26岁网红莫哈末（Mohd Irfan Abdullah）常在脸书直播贩卖护肤等美容化妆商品，还不时高调炫耀自己的金银首饰、名牌衣服、厚厚一叠纸钞。不过，炫富也引来歹徒的注目，害他被抢走16万令吉（约人民币25万元），左腿还被枪击成重伤。
台湾“东森新闻云”2月1日报道称，住在吉兰丹州的莫哈末原本是一名化妆品的经销商，眼见近期网络直播正红，就自己上第一阵线当起直播主，没想到生意越做越好，赚进大笔钱财，还让他成为化妆品经销界的网红。
名气越大，他也跟着高调，介绍商品时故意在镜头前秀出手腕上的金手表，近期更加夸张，直接在桌上放置6大叠纸钞、多条粗金链，与粉丝们分享自己土豪般的生活。
莫哈末26日下午3点在办公室“炫富”直播，结束后就让员工们直接回家，自己则是继续加班；他约在晚上11点时看见3名歹徒冲进卧室内，才刚起身反抗，左腿就被枪击射伤，被抢走8000令吉（约人民币1.2万元）现金、价值约15万令吉（约人民币24万）的金饰。
警方接到通报后前来现场后，撬开被匪徒反锁的铁卷门，成功救出莫哈末并送往医院。
警察表示，从监视器画面来看，3名歹徒犯案过程利落，一下车就直接闯入2楼办公室，而且目标非常明确，应该是通过网络直播得知受害者情况，“3名嫌犯很可能早已逃往邻国，警方目前正努力追捕中。”
莫哈末刚捡回一条命，就立刻在医院里开启直播，他在镜头前向粉丝与顾客报备说“我没事”，跟外界说明自己的健康状态。不过莫哈末这种行为，引起网友讽刺说“中枪了还直播，下次进坟墓，最好也不要忘记直播。”（环球网）
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