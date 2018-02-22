美国台湾旅行法议员率团访台 蔡英文接见

美国参议院“台湾连线”共同主席英霍夫率团于2月21日访问台湾，受到台湾总统蔡英文的接见。英霍夫曾在2017年5月联合其他参议员提出“台湾旅行法”议案。
综合媒体2月21日报道，此次随同英霍夫出访的美国议员主要来自两院军委会，比如参议员朗兹（Michael Rounds,R-SD)、恩内斯特（Joni Ernst, R-IA)、沙利文（Daniel Sullivan,R-AK）和众议员凯利（Trent Kelly,R-MS)。台湾外交部部长李大雄和美国在台协会台北办事处处长梅建华（Kin Moy）陪同蔡英文会见。
蔡英文表示，美国国会是台湾最坚实的朋友。因为有了美国议员的支持，台湾从来不感到孤独。地区各方也要一起支持民主、法治以及自由市场等价值观。而只有台美双方坚守共同的价值，双方关系就不会轻易受到伤害。她还表示，台美数十年来在军售、贸易和国际参与等方面，创造了很多成果，这些成果都依赖于美国国会和政府的支持。
英霍夫在会晤蔡英文后向媒体表示，一些武器对台湾确实有用，美国也完全支持台湾，美台双方利益相同。他认为，美国应该卖给台湾F-35和F-16战机。2017年4月，中国国家主席习近平访问美国佛州会晤美国总统特朗普（Donald Trump）前，英霍夫曾和另一名“台湾连线”民主党籍参议员梅嫩德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）致信白宫，敦促特朗普多多关注美台关系。
之后，国会两院亲台议员就推出了“台湾旅行法”议案。众议员版本由共和党籍联邦众议员夏柏特（Steve Chabot，R-OH1）提出，获得联邦众院外交委员会主席、共和党籍联邦众议员罗伊斯（Ed Royce，R-Calif.）和资深众议员舒尔曼（Brad Sherman，D-CA）等80位众议员联署；参议院则由联邦参议员卢比奥（Marco Rubio,R-FL）提出，共7位参议员参与联署。
该议案内容包括允许台湾领导人进入美国，并与包括国务院及国防部等部门的官员会面；允许驻美国台北经济文化代表处及任何台湾在美国成立的机构在美国进行正式活动，并使美国国会成员、联邦及各州政府官员、台湾高层官员参与其中，而不再受到限制。
此次众议院力推“台湾旅行法”，本质上并不是为了帮助台湾，而是纯粹地责难北京。很多亲台议员大多在对华立场上持鹰派姿态。但有分析认为，真正为难的其实是台湾政府。对蔡英文而言，假如有了这样一个规定美台高层互访的美国法律，就等于自己多了一条想跨而又不敢跨的“政治红线”，这种红线比军事层面进购攻击性武器更为严重。北京也就有更多充分理由调整自己的对台策略。（多维新闻）
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